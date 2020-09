„Soupeř nám nedal nic zadarmo, ale myslím si, že jsme byli o trošku lepším týmem. Mrzí mě, že jsme nedali více branek, ale nakonec máme tři body z venku, a to se počítá,“ těšilo hrajícího trenéra Jiskry Pavla Javorského.

K zápasu se vyjádřil i kouč domácího týmu Jaroslav Urbánek. „Po blamáži z minulého týdne (porážka 0:3 v Černicích – pozn. autora) jsme tentokrát podali velmi dobrý výkon. A to i přesto, že jsme do utkání nastoupili v oslabené sestavě. Je škoda, že jsme nedokázali alespoň remizovat, dělba bodů by byla spravedlivější,“ měl jasno hlavní trenér Zruče.

Poločas: 0:0. Branka: 51. Vlček. Rozhodčí: Mičan. ŽK: 1:0. Diváci: 140.

Zruč: Strejc – Lang, Pavel, A. Král, Fryček, M. Knakal (11. O. Mašek), Tobrman, Šulan (73. Kazda), Kubeš (73. Valenta), J. Kučera (63. Špicl), Mošna. Trenér: Jaroslav Urbánek.

Domažlice B: Červený – T. Korelus, Teršl, Hojda, D. Lešek, Lucák (70. Javorský), V. Černý, R. Čadek, Vlček (70. Peroutka), Kropáček (74. P. Vogeltanz), Růžek (46. Suchý). Trenér: Pavel Javorský.

Horní Bříza – Staňkov 6:0

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale náš výkon tentokrát dobrý nebyl. Staňkov se oproti loňské sezoně výrazně zvedl a rozhodně si u nás nezasloužil prohrát takovým rozdílem, protože zejména v prvních třiceti minutách nás přehrával,“ uznal kouč Horní Břízy Aleš Zach.

Poločas: 3:0. Branky: 39. a 45. Kellich, 31. J. Mašek, 65. Kraček, 69. J. Paukner, 87. Koudele. Rozhodčí: Bína. ŽK: 0:2. Diváci: 126.

Horní Bříza: M. Zach – P. Voves, Lavička, S. Rous, Netáhlo, Kellich, M. Trojanec (78. Kouřil), Do Thanh Tung (53. Koudele), Kraček, J. Mašek (73. Chocholatý), J. Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Staňkov: Jánský – M. Liška, F. Dolejš, Hrdina, Mifek (69. V. Voves), Pitipáč (60. Vrba), Drudík (75. Kukla), Gust, Váchal, Rusnak, Pergl. Trenér: Milan Kucharič.

Stříbro – Černice 1:0

„Tentokrát jsme si asi nezasloužili vyhrát. Nepodali jsme tak dobrý výkon jako před týdnem doma proti Zruči. I když jsme si ve druhém poločasu vytvořili nějaké šance, zakončení bylo slabé,“ litoval kouč černického týmu Petr Kural.

Poločas: 0:0. Branka: 50. Lanfranchi. Rozhodčí: Mifková. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Korynta, Lanfranchi, R. Skopový, Stehlík (73. Bůžek), Pospíchal (51. Mikulovský), Čížek, Kohut (90+1. Žíla), Kertis, Zámeček. Trenér: Jakub Křehlík.

Černice: Bouzek – Vít, Mlnařík, Pechek, Skala, Hrach, Peterka, Švejda (83. Toman), Hohlberger, E. Eger (70. Chvojka), Fürbacher. Trenér: Petr Kural.

Nepomuk – Meclov 2:2

„I když jsme po poločase vedli o dvě branky, musím uznat, že soupeř si nezasloužil prohrát. Ve druhém poločase byl lepší a spravedlivě vyrovnal. I proto dva body bereme,“ řekl k zápasu kouč Nepomuku Josef Viktora.

PK: 4:3. Poločas: 2:0. Branky: 5. Vosyka, 34. A. Viktora – 65. z penalty a 90+1. Havlíček. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 3:3. Diváci: 150.

Nepomuk: Baroch – Ticháček, Voráček, Šafanda (8. Marek Baran, 78. Berkovec), Kozák, Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, Kašpar, Šmíd, A. Viktora (61. Váňa). Trenér: Josef Viktora.

Meclov: Chrž – Klíma, Tolar, J. Suchý, Hartl, Levchenko, Čižikov, Hein (46. Chromý), Mareš (83. M. Suchý), Němec, Havlíček. Trenér: Jiří Vogeltanz.

Rapid – Lhota 3:4

„Porážka nás moc bolí, protože jsme dvakrát vedli, ale nemáme nic. Srazily nás zbytečné chyby a špatné bránění standardních situací,“ mrzelo trenéra Rapidu Plzeň Pavla Šimsu.

Poločas: 1:2. Branky: 5. Roubal, 61. Filipčík, 65. Harmady z penalty – 37. a 89. D. Křížek, 40. Záhrobský, 81. Horník. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 1:4. Diváci: 68.

Rapid Plzeň: J. Liška – Tarhaj, Kořenek, Buček, J. Šindelář, J. Kadlec (56. Maur), Klekner, Salvét (46. P. Korelus), Harmady, Roubal, Ledvina (16. Filipčík). Trenéři: Pavel Šimsa a Jaromír Mysliveček.

Lhota: Jan Rojík – Záhrobský, Horník, D. Křížek, M. Křížek, P. Suda, Šroubek (85. P. Nový), Kohout, Kotrnoch (89. Eliášek), P. Kalabza (55. Buchta), Štverák (89. Fikerle). Trenér: Petr Nykles.

Chotíkov – Bolevec 5:1

„Hosté byli v úvodu lepší, my přežili dvě jejich velké šance. Ale pak jsme převzali otěže zápasu do svých rukou, a když soupeř ve druhém dějství fyzicky odešel, stříleli jsme jeden gól za druhým. Cenná výhra,“ komentoval průběh utkání hrající kouč Chotíkova Petr Kučera.

Poločas: 0:0. Branky: 47. Lopata, 74. Rubricius, 81. Vild, 84. Cirok, 86. J. Vlk – 90. Bublík. Rozhodčí: Fillinger. ŽK: 2:3. Diváci: 100.

Chotíkov: Němec – Klepal, Kučera, D. Míka, Lopata (78. L. Vlk), Michal Prais (46. M. Míka), Rubricius (83. Soukup), Vild, J. Vlk, Vraštil (70. Cirok), Kluska. Trenér: Petr Kučera.

Bolevec: Körner – Humpál, Bublík, Vávra, M. Pelnář, Hibler, Toman, Zítek (84. Vetešník), J. Kašpar (34. Šplíchal, 78. Le Viet Anh), Klein (84. J. Pelnář), Šanoba. Trenér: Michal Bublík.

Holýšov – Tlumačov 3:2

„Velmi těžké utkání, ve kterém jsme ještě patnáct minut před koncem prohrávali. Jsem rád, že jsme to nakonec otočili a zvítězili, ale z naší strany to byl náš nejslabší podzimní výkon. Ale máme tři body, to je hlavní,“ komentoval chodské derby trenér Holýšova Jiří Jakš.

Poločas: 1:1. Branky: 23. R. Šindelář vlastní, 74. Šperl z penalty, 80. Černohorský – 39. Pfeifer, 69. Džugan. Rozhodčí: Hessová. ŽK: 1:2. Diváci: 200.

Holýšov: Švihořík – Zavadil, Trhlík, Remiáš (90. Kaas), J. Vítek (46. T. Vítek), Černohorský, Šperl, Michálek, Vnouček, Kraus, Šobr. Trenér: Jiří Jakš.

Tlumačov: Touš – Leitl, Fořt (74. Hamor), Žák, Wolf (84. Minařík), T. Šindelář (74. Kobes), Pfeifer (84. Rottenborn), R. Šindelář, Copák, Džugan, Malík. Trenér: Pavel Čadek.

Vejprnice – Nýrsko 5:0

„V prvním poločase jsme podali excelentní výkon, i když je pravda, že do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Náš výkon pochválil také kouč soupeře, což mě potěšilo. Ve druhém dějství se už zápas spíš dohrával, ale i tak jsme přidali ještě jednu branku. Kluci zaslouží pochvalu, jsem spokojený,“ lebedil si malou chvíli po zápase kouč Vejprnic Jiří Šámal.

Poločas: 4:0. Branky: 5. Kramer, 28. Kotva, 36. Potoček, 43. Bayer, 83. Král. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 3:0. Diváci: 120.

Vejprnice: Turek – Heindl, O. Černý, Baxa, Rada, Bayer, Kramer (78. Jindřich), Kotva, Puhlovský, Heller (75. Šteffel), Potoček (67. Král). Trenér: Jiří Šámal.

Nýrsko: Toul – Kopřiva, Varga, T. György, K. Kalivoda ml., I. György, Bastl (43. Trumpeš), Lužný (79. Kotlan), Brož, Pavlík, Kužma (58. Rubáš). Trenér: Karel Kalivoda starší.