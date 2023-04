„Hrával jsem v záloze, ale přece jenom člověk stárne, na tréninky moc nechodí, tak nemám moc naběháno. Už tak čtyři roky hraju vepředu," vysvětluje ostřílený odchovanec Města Touškova, jemuž se v této sezoně střelecky daří. Na svém kontě má už patnáct tref a dělí se tak v soutěži o první místo v tabulce kanonýrů.

Z kluků bylo cítit, že chtějí uspět, pochvaloval si po kanonádě kouč Touškova

„Důležité je, abychom vyhráli. Je jedno, kdo dává branky. Sice nechodím na tréninky, které nestíhám, ale paradoxně je to možná střelecky má nejlepší sezona," pokračuje Karbusický.

Ten je navíc kromě jednoho půlroku v dospělosti věrný Touškovu. Za něj si zahrál i krajský přebor, v němž však Touškovští nepůsobí více než 10 let.

„Jsem tady spokojený. S klukama se známe dlouhou dobu a nebyl důvod chodit někam jinam. Před více než deseti lety jsem akorát strávil půl rok v Chrástu, když hrál ještě kraj. Byl jsem tehdy ještě mladý a měl jsem ambice to ještě zkusit výš," vzpomíná touškovský útočník.

Postupové ambice má ale i teď, rád by se vrátil s Touškovem do I. A třídy.

„Chtěli bychom postoupit. Před sedmi lety jsme se dostali do A třídy, ale tehdy jsme se špatně scházeli a zase jsme spadli nazpátek. Teď to ale vypadá, že si to sedlo. Máme nového trenéra a všichni mají chuť, baví nás to. Když se to povede, bude to jen dobře. A zároveň bude i co slavit," dodává s úsměvem Ondřej Karbusický.

Kouč Rada chystá české fotbalistky na Ligu národů, prověří je i Maroko