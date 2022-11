Víte, kdo pro vás hlasoval, že jste měl nakonec největší přízeň?

O několika lidech jsme věděl. A tímto bych jim chtěl poděkovat. Nejvíce hlasů jsem dostal asi od členů rodiny, přítelkyně, jejich spolužaček z medicíny, kamarádů a kluků z kabiny.

V posledním zápase v krajském přeboru jste vstřelil hattrick Lhotě. Pamatujete si ještě, kdy jste vstřelil tři góly naposledy?

Naposledy to bylo v jednom z přípravných zápasů během letní přípravy. Pak si v kategorii dospělých vzpomínám ještě na jeden čtyřgólový zápas, ale jinak jsem těch hattricků tolik nedal. Takže jsem za něj rád.

Vměstnal jste je do patnácti minut. Byl to váš nejrychlejší hattrick?

Myslím si, že ano. V mužích jsem rychlejší hattrick určitě nedal.

Kolik vás to vůbec stálo do klubové kasy?

Přesnou částku zatím nevím, ale kromě samotného rozhovoru bude zpoplatněna také nominace a vítězství v anketě, případně i barevná fotka, takže levné to nebude (úsměv).

Za podzim jste vstřelil v krajském přeboru sedm gólů. Jak jste s tím spokojený?

Ze začátku sezony jsem sbíral spíše asistence, ale i tak vstřelených gólů mohlo být daleko více. Chci na tom do budoucna určitě zapracovat.Pendlujete mezi áčkem a béčkem.

Je náročné přepínat mezi divizí a krajským přeborem, nebo to nevnímáte?

Rozdíl mezi soutěžemi samozřejmě je, ale nepochybně nám pomáhají společné tréninky, díky kterým se kvalitativně posouváme dopředu. Já osobně se snažím přepínání mezi soutěžemi příliš nevnímat a soustředit se především na svůj výkon v zápasech.

Je to velké plus, že trénujete oba týmy společně?

V tomto pohledu máme podle mého názoru oproti většině týmům v soutěži výhodu. Díky společným tréninkům a jejich četnosti pak nemáme takový problém nastoupit i do dvou zápasů během jednoho víkendu.

Jak jste si užil dokopnou? Událo se vaší dokopné něco speciálního, co by bylo možné i prozradit?

Moc jsem si jí užil. Vypíchnout bych mohl teprve nedávno zavedený zvyk, při kterém noví hráči v týmu musí zazpívat písničku podle svého výběru (úsměv). Pár záběrů bylo zveřejněno na klubovém YouTube kanále, takže jsou přístupné i pro veřejnost.

Fotbalová zimní pauza je poměrně dlouhá. Jak ji strávíte? Vypnete úplně od fotbalu, sportu, nebo to bez něj nevydržíte?

Vždy, když máme po půlsezoně nějaký čas volno, rád ho vyplním některými doplňkovými sporty. V této pauze však tolik času nebude. Hned další víkend nás čeká první z přípravných zápasů a na začátku ledna hrajeme s A týmem Viktorie Plzeň. Na to se moc těšíme, ale zároveň to pro nás znamená několik tréninků na přelomu roku.

