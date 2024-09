„Netroufnu si to úplně říct. Já mám Ivana Haška rád jako trenéra i v osobní rovině, ale myslím si, že by tam měl být někdo mladší, progresivnější i s nějakou vizí. Ivan má obrovské jméno, samozřejmě zaslouženě. Ale tím, že dlouho trénoval v Emirátech, tak si myslím, že mu ten vlak trošku ujel. Chtělo byl to mladší krev,“ myslí si David Limberský, ale není to jenom o změně na trenérském postu, i když právě ta by mohla přinést do národního týmu nový impulz.