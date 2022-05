Na jedenácté Štěnovice přitom ztrácí tři kola před koncem už pět bodů a záchrana mizí v temné mlze. „Po chybě stopera a gólmana jsme se dostali do vedení. Oba hráči se nedomluvili a my dali úvodní branku víceméně zadarmo. Od této chvíle jsme byli jasně lepším týmem a bylo asi jen otázkou, kolik to bude. Pačejovští se sice snažili hrát fotbal, ale směrem dozadu dělali až příliš chyb a my to dokázali potrestat,“ hodnotil utkání náhradní brankář domácích Štěnovic Václav Stuchl. Podívejte se nyní, jak zápas, jenž skončil tenisovým kanárem, probíhal prostřednictvím hbitého objektivu Miluše Šulajové.