Vánoční čas bývá prostorem i pro neobvyklá setkání a jedno takové se uskutečnilo i v restauraci Klubovka v plzeňské Doosan Areně. Dorazil i bývalý reprezentant Pavel Korejčík.

Unikátní setkání bývalých žáků fotbalové Škody, které se uskutečnilo před Vánoci v plzeňské restauraci Klubovka. | Foto: Zdeněk Soukup

V žákovském a dorosteneckém věku váleli v dresu tehdejší Škody Plzeň, teď si na to přišli zavzpomínat do restaurace Klubovka v prostorách Doosan Areny. Na tři desítky fotbalistů, z nichž to nejdále dotáhl Pavel Korejčík, jenž dával branky v dresu pražské Dukly, s níž získal v roce 1982 titul mistra Československa. Než odešel jako jeden z prvních Čechů na angažmá do exotické Malajsie, válel první ligu i v Českých Budějovicích. Stejně jako další z party, která se teď poprvé po 50 letech sešla, Jiří Orlíček. Do této generace patřil i Bohuslav Kalabus, kterého na sraz nepustila nemoc. Jinak byla účast hojná, třeba z družstva, které se v roce 1974 zúčastnilo mezinárodního turnaje v Jihlavě, chyběli jen dva.

