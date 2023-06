Tam vyhrál znovu 5:0 a po osmi letech slaví návrat do krajské soutěže. „Pocity? Jsou parádní. Celý rok jsme si za tím šli a v neděli to kluci v Plasích jen potvrdili. V baráži jsme uhráli dva skvělé výsledky a jsme nadšení," neskrýval radost trenér Merklína Václav Vopička. „Sice jsme chtěli postoupit z prvního místa a jít do I. B třídy přímo, ale to se nám nepovedlo a sezonu jsme si prodloužili o dva zápasy. Ale ty jsme zvládli, o to víc je to všechno sladší," poznamenal kouč.