FOTO, VIDEO: Jiskru spasila hlavička střídajícího borce, Limberský má po sezoně

„Vojta měl výborný víkend. Jako střídající hráč rozhodl utkání áčka a za nás dal dvě branky za poločas, který po domluvě s trenérem Pavlem Vaiglem mohl odehrát,“ chválil svého svěřence kouč zálohy Jiskry Domažlice Pavel Javorský.

26. kolo krajského přeboru: FK Okula Nýrsko (modří) - TJ Jiskra Domažlice B (žlutí) 0:4 (0:2).Zdroj: Jiskra Domažlice/Jiří Pojar

„Co se týče samotného zápasu, chtěli jsme v něm odčinit poslední remízu s Horní Břízou a jsem fakt moc rád, že se nám to povedlo a hlavně jakým způsobem. Nýrsko se sice snažilo hrát kombinační fotbal, ale my jsme od první minuty do poslední minuty na hřišti předváděli to, co jsme si řekli,“ dodal.

Lhota vyhrála a poskočila na druhou příčku

Porážku Optiků kvitovala Lhota, která díky výhře 5:2 nad Chotíkovem poskočila na druhé místo tabulky. „Poslední dobou se nám střelecky daří a jsem rád, že jsme to potvrdili i v domácím zápase s Chotíkovem, který má pro nás vždycky pikantní náboj. Sice jsme do utkání vstoupili mizerně, ale myslím si, že jsme nakonec zaslouženě zvítězili,“ měl jasno trenér Lhoty Petr Nykles.

Domácí tvrz padla. Leží na nás momentálně deka, lamentuje zklamaný kapitán

Sám ale ještě záhy přiznal, že sobotní bitva se mohla vyvíjet jinak, kdyby se soupeři během úvodního dějství nezranilo hned několik hráčů.

„Chotíkov už ve třicáté minutě musel střídat třetího zraněného hráče. Kdyby neměl takovou smůlu, bylo by to pro nás určitě těžší. Ale i tohle se ve fotbale někdy stává, my jsme rádi za výhru i za to, že jsme poskočili na druhou příčku. Moc si to užíváme,“ doplnil spokojený lodivod lhotského kolosu.

Slavia si zastřílela, schytal to Holýšov

Vítězství, a ještě daleko výraznější než Lhota, si na své konto připsaly Vejprnice, které i přesto, že je stále trápí velice úzký kádr, deklasovaly domácí Holýšov vysoko 9:2. „Pomohlo nám pět kluků z béčka, kteří odehráli výborné utkání. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, jestli by neměli v áčku dostávat více prostoru, protože kvalitu mají,“ těšilo jednoho z trenérů Vejprnic Lukáše Paula.

OBRAZEM: Divizní derby v Husových sadech skončilo dělbou bodů

„Utkání v Holýšově jsme měli od začátku pod kontrolou. Výjimkou byla pouze pasáž na začátku druhé půle, kdy domácí dali dvě branky. Jinak jsme těžili z rychlosti, kombinace a velké kvality v zakončení,“ kvitoval trenér Slávistů.

Horno Bříza doma ztratila náskok a bere jen bod

Velké zklamání po víkendu zavládlo v táboře Horní Břízy, která doma ztratila třígólový náskok a s Radnicemi padla v penaltovém rozstřelu (3:4 PK).

„V první půli jsme byli lepší, hýřili aktivitou, drželi míč a byli i pohyblivější. Převahu jsme vyjádřili dvěma góly, a když jsme na začátku druhé půle přidali třetí branku, měli jsme už komfortní náskok. Pak jsme ovšem udělali chybu, ze které soupeř snížil, a vycítil šanci. Když dostal nás brankář deset minut před koncem červenou kartu, museli jsme do branky poslat hráče z pole, a toho hosté dvakrát využili. Posledních 15 minut bylo z naší strany velké fiasko,“ čertil se trenér Horní Břízy Aleš Zach a pak si sypal popel na hlavu.

PODÍVEJTE SE: Mladé viktoriánky zakončily letošní sezonu porážkou s Brnem

„Porážka jde z velké části také za mnou. V 60. minutě, kdy soupeř snížil a vycítil šanci, že to půjde, jsem nedokázal hráče uklidnit a dostatečně nabudit."

Zruč vyhrála, ale její trenér měl smíšené pocity

Výborný výsledek v sobotním utkání 26. kola uhrála Zruč, která porazila domácí Stříbro 2:1 a bodovala již popáté za sebou.

„Kluci k zápasu přistoupili zodpovědně a podali poctivý výkon, i když je pravda, že úvodní branku jsme dali po přísné penaltě,“ uznal trenér Zruče Jan Kraus, pro něhož bylo utkání na Baníku poněkud speciální.

„Ve Stříbře jsem působil, znám tam hodně lidí, doteď jsme kamarádi. Jsem proto moc rád, že jsme toto utkání, kterému by možná slušela spíš remíza, zvládli za tři body, ale zároveň se cítím trošku i jako poražený,“ nezapřel Kraus svou minulost a vynikající vztah ke svému bývalému zaměstnavateli.

Proti Bolevci to neměli jednoduché, řádil Knapp

Tři body za vítězství 3:1 slaví také v Nepomuku, který přehrál Bolevec 3:1, ačkoliv po poločase ztrácel jednu branku.

Tým spasil kanonýr Tomáš Knapp, jenž vstřelil hattrick. „První poločas byl z naší strany špatný. K utkání jsme špatně přistoupili, byli jsme takoví uspokojení a prohrávali jsme 0:1. O pauze jsme si něco řekli v kabině a přidali jsme, druhá půle byla už o něčem jiným. Obrat nás stal docela dost sil, protože Bolevec nehrál vůbec špatně, podal sympatický výkon. Nakonec jsme ale zaslouženě zvítězili," pochvaloval si kouč vítězného Nepomuku Josef Viktora.

Černice vysvobodila branka Chvojky

Ze tří bodů mohl mít radost také zkušený trenér Černic Petr Kural, jehož mužstvo uspělo na půdě Tlumačova 1:0. „Přežili jsme v první půli tisíciprocentní šanci. Na hráčích byla celkově vidět nervozita, když jsme se nebezpečně přiblížili baráži. V utkání jsme ale byli o něco lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Jednu branku jsme vstřelili a druhá nebyla uznána. Je to cenná výhra, ale ještě není hotovo. Vůbec jsem nečekal, že bychom se mohli dostat do takových problémů se záchranou. Celé jaro nás ale trápí marodka, chybí nám pět hráčů ze základu, což je strašně znát," lituje černický stratég.

Nýrsko - Jiskra Domažlice B 0:4

Poločas: 0:2. Branky: 27. a 34. V. Černý, 54. Peroutka, 71. Javorský. Rozhodčí: Mifková - Schneider, Krůs. ŽK: 1:0 (16. Imrich Varga). Diváci: 100. FK Okula Nýrsko: Jarolím - Antonovics, Michal Vlček (84. Göndör), Jakub Pavlík, Výtisk (66. Karel Kalivoda ml.), T. Kohout, Imrich Varga, T. György (84. Švec), Čanecký, Martin Brož (66. Trumpeš, 70. Z. Mašek), Kotlan. Trenér: Karel Kalivoda st. TJ Jiskra Domažlice B: Červený - Hojda, Sedláček, Vojtko (85. T. Korelus), Sloup, V. Černý (46. Peroutka), Antonín Vlček, Soupír, Vůch (44. Javorský), Uzlík (75. Hoang), Copák. Trenér: Pavel Javorský.

Nepomuk - Bolevec 3:1

Poločas: 0:1. Branky: 65., 85. a 88. Knapp - 40. Michal Pelnář. Rozhodčí: Cupl - Pressl, Bureš. ŽK: 0:0. Diváci: 100. FK Nepomuk: Baroch - Panc, Voráček, Šafanda, Skala, R. Rous (59. Sládek), J. Kalabza, Knapp (89. J. Kohout), D. Šmíd (59. Kozák), A. Viktora (78. Marek Baran), J. Nový (59. Váňa). Trenér: Josef Viktora. SSC Bolevec: Körner - Winkelhöfer, Humpál (85. Kovář), Michal Pelnář, Volek (63. Šplíchal), Paškan, Šedivec (63. Ngo), Bublík, Jan Fryček, Krchov (59. Jaroš), Šnaider. Trenér: Michal Bublík.

Holýšov - Vejprnice 2:9

Poločas: 0:3. Branky: 51. Šperl, 54. Staněk - 25., 47. a 68. z penalty D. Král, 28., 80. a 82. Paum, 18. Heindl, 86. Kotva, 90. Bayer. Rozhodčí: Bína - Bureš, Mazanec. ŽK: 3:1 (48. Šobr, 68. Valachovič, 78. Vnouček - 54. D. Král). Diváci: 90. TJ Holýšov: Třeštík - Trhlík (83. Hess), Šlégl, Juráš (83. Salák), Valachovič, Šperl, Michálek, Vnouček, Kraus, Staněk, Šobr (46. T. Vítek). Trenér: Václav Kaas. SK Slavia Vejprnice: Davídek - Heindl, Homolka, Baxa (83. L. Kuhajda), Rada, Sochor, Bayer, Kotva, Puhlovský, Paum, D. Král. Trenéři: Roman Baxa, Lukáš Paul.

Rapid Plzeň - Staňkov 4:2

Poločas: 3:1. Branky: 19. a 38. Ungr, 16. Kořenek, 69. Ježek - 23. Hodan, 48. Kolros. Rozhodčí: Šimek - Strolený, Říha. ŽK: 2:3 (59. Klekner, 64. Čupalka - 44. Mifek, 59. Drudík, 80. Bozděch). Diváci: 68. SK Rapid Plzeň: J. Liška - Kořenek, J. Kadlec, Klekner, Čupalka, Harmady, Ungr (87. Matějka), Ježek, Holík (90. Řezníček), Veber, P. Nový. Trenér: Pavel Šimsa. FK Staňkov: Jánský - Vrba, Dolejš, Mifek (82. O. Liška), Šimůnek, Hrdina, Pitipáč (46. Drudík), Kastl (79. Mařík), Bozděch, Hodan, Kolros. Trenér: Milan Kucharič.

Tlumačov - Černice 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 52. Chvojka. Rozhodčí: Smitka - Sladký, Škarda. ŽK: 1:2 (70. J. Korelus - 38. Daněk, 39. E. Eger). Diváci: 100. Tlumačov: Pejsar - Leitl, Váchal (71. Tesař), J. Korelus (78. Frček), Žák, Wolf (71. Svoboda), T. Šindelář, Kobes, Džugan, Malík, R. Šindelář. Trenér: Pavel Čadek. TJ Sokol Plzeň-Černice: Daněk - E. Eger, Švejda, Petr, Pinc, J. Müller, Zelinski, Hrach, Peterka (83. P. Mastný), P. Eger, Chvojka (86. Miletínský). Trenér: Petr Kural.

Lhota - Chotíkov 5:2

Poločas: 2:1. Branky: 19. a 63. D. Křížek, 37. a 49. A. Vlček, 90. Eliášek - 3. Lopata, 51. Klepal. Rozhodčí: L. Fanfule - Fencl, Šlajs. ŽK: 2:4 (55. Horník, 75. D. Křížek - 61. Kellner, 66. J. Vlk, 83. a 83. B. Buchta). ČK: 0:1 (83. B. Buchta). Diváci: 80. TJ Sokol Lhota: Bláha - V. Suda, Horník, D. Křížek (82. V. Sulek), Zdvořáček (87. Fikerle), A. Vlček, P. Suda, Šroubek, Kotrnoch, Kostka (77. Eliášek), Kouřil. Trenér: Petr Nykles. FC Chotíkov 1932: Šilhánek - Stehlík (11. Adlt), Denk (72. Cirok), D. Míka (72. Vomáčka), Kellner, Huml, M. Míka, B. Buchta, Lopata (11. Klepal), Rubricius, Michal Prais (29. J. Vlk). Trenér: Petr Kučera.

Stříbro - Zruč 1:2

Poločas: 1:2. Branky: 16. Tůma - 4. A. Král z penalty, 31. Mošna. Rozhodčí: Kubec - Schveinert, Pena. ŽK: 3:2 (77. Korynta, 83. Kolena, 90+1. Kohut - 67. Tobrman, 74. M. Fryček). Diváci: 85. TJ Baník Stříbro: Locker - Pavlas, Pospíchal (8. Makrlík), Dyk, Pašek (66. P. Žíla), Korynta (79. Kertys), R. Skopový, Kolena, Kohut, Kasl, Tůma. Trenér: Lukáš Pleško. TJ Zruč: M. Zach - M. Fryček (86. Sperl), Tobrman, Kastelic (66. Lang), Korous, Kubeš, D. Král, Mošna, F. Korelus, A. Král, Pavel. Trenér: Jan Kraus.

Horní Bříza - Radnice 3:3

PK: 3:4. Poločas: 2:0. Branky: 7. J. Šmíd, 36. Šimice, 46. J. Mašek - 56. Fencl, 85. Rýdl, 87. Poláček. ŽK: 2:2 (43. S. Rous, 65. J. Šmíd - 70. P. Spěváček, 84. Esterka). ČK: 1:0 (80. Schimmer). Diváci: 100. SK Horní Bříza: Schimmer - Šimice, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd (65. Sedlecký), Do Thanh Tung, Netáhlo, Kraček, J. Mašek, Paukner. Trenér: Aleš Zach. TJ Sokol Radnice: Volák - Klír (46. P. Spěváček), Rýdl, L. Brož, M. Svoboda (67. P. Aubrecht), Huttr, Krč (59. Poláček), Ineman (59. Esterka), Valenta, Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Roman Štěpánek.