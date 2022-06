„Myslím si, že fanoušci doma viděli asi nejkvalitnější utkání sezony. První poločas byl ale vyrovnaný, nás nejprve podržel brankář Jarolím, a pak jsme udeřili. Ve druhé půli se soupeř hnal za vyrovnáním a pozměnil rozestavení. My jsme toho dokázali využít a trestali jej z brejkových situací. Lhota v nastavení ještě snížila, když sice nedala penaltu, ale z následné dorážky skórovala. Určitě si to za svůj výkon zasloužila, protože herně to bylo naprosto vyrovnané utkání,“ říkal trenér nýrských fotbalistů Karel Kalivoda, jenž si závěrem pochvaloval atmosféru, ve které se třaskavý souboj dvou rivalů odehrál.

„Musím pochválit naše fanoušky. Mladí nám v závěru udělali chorál, k vidění byly i dýmovnice v modrobílých barvách. Bylo to moc hezké,“ doplnil kouč.

29. kolo KPM: FK Okula Nýrsko (hráči v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 5:1 (1:0).Zdroj: Aneta Kalivodová

Poměrně dost branek a atraktivní podívanou nabídl také sobotní souboj předposledního Bolevce s Chotíkovem. Z vítězství 3:2 se nakonec radovali Chotíkovští, kteří o své výhře rozhodli už v prvním dějství, po kterém díky hattricku v dobré formě hrajícího Lopaty vedli 3:0. Bolevec se ve druhé půli nadechl k náporu, ale stačil se dotáhnout pouze na rozdíl jediného gólu.

Trefa boleveckého Michala Pelnáře k bodům nevedla.Zdroj: Filip Nekola

„V prvním poločase jsme mohli vést ještě vyšším rozdílem, protože kromě tří branek jsme ještě dvakrát nastřelili tyč. Po změně stran ovšem Bolevec vsadil všechno do útoku, moc se nevracel, zjednodušil hru a dvěma slepenými góly se dostal zpět do hry. Dokázal, že se nikdy nevzdává, a proto bylo utkání otevřené až do konce. Klidně to mohlo skončit remízou, byť i my jsme si ještě vytvořili nějaké příležitosti,“ bilancoval hrající trenér Chotíkova Petr Kučera.

Černice opět nezvládly penalty, už posedmé v sezoně

O jeden bod méně než konkurenční Chotíkov získali fotbalisté Holýšova, kteří po bezbrankovém průběhu hry urvali v Černicích dva body v penaltovém rozstřelu. „Domácí byli v zápase o něco lepší a vypracovali si více šancí. Podržel nás gólman Třeštík, který chytil dvě obrovské šance soupeře. Navíc v penaltách zlikvidoval i tři pokutové kopy. Jsem rád, že jsme konečně přivezli body ze hřiště soupeře, kde se nám na jaře nedaří,“ kvitoval trenér Holýšova Jiří Jakš.

Penalty musely rozhodovat také utkání v Horní Bříze, kde domácí favorit hostil Tlumačov. K velkému překvapení ze hřiště odcházeli o něco spokojenější borci z Domažlicka, kteří po remíze 2:2 ovládli loterii v podobě pokutových kopů.

Fotbalisté SK Horní Bříza (na archivním snímku hráči v zelených dresech).Zdroj: Zdeněk Vaiz a Filip Nekola

„Byli jsme v obou poločasech herně lepší, ale trápilo nás neproměňování šancí. U soupeře bylo znát, že bojuje o to, aby se vyhnul případné baráži, byl houževnatý a bojoval o každý metr hřiště. Bohužel jsme před koncem zápasu hloupě inkasovali po standardní situaci, kdy jsme nechali jednoho hráče zcela volného. Nestalo se nám to navíc poprvé, snad polovinu gólů na jaře jsme dostali ze standardek. A penalty nám nejdou celou sezonu. Herně to nebylo od nás špatné, ale jsem zklamaný, přišli jsme o dva body,“ naříkal trenér Horní Břízy Aleš Zach.

Po výsledku 2:2 urvalav penaltách bonusový bod navíc i záloha Domažlic, která doma předčila Nepomuk. Díky vítězství 2:1 nad Stříbrem slavil tři body poslední Staňkov, jenž se bodově dotáhl na předposlední Bolevec.

„Po vyrovnaném prvním poločase jsme byli po změně stran podle mě lepší a měli z toho vytěžit víc. Závěr byl trošku hektičtější, ale zvládli jsme to,“ ulevil si kouč Staňkova Milan Kucharič.

FK Okula Nýrsko - TJ Sokol Lhota 5:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:0. Branky: 40. a 79. z penalty Tomáš György, 62. a 75. Imrich Varga, 86. Ivo György - 90+2. Eliášek. Rozhodčí: Šálková - Špindlerová, Mifková. ŽK: 1:2 (41. Imrich Varga - 40. Záhrobský, 78. Šroubek). Diváci: 120. FK Okula Nýrsko: Jarolím - Antonovics, Michal Vlček (86. Göndör), Jakub Pavlík, Tadeáš Kohout (82. Ivo György), Imrich Varga (86. Rubáš), Tomáš György, Čanecký, M. Brož, Kotlan, Bastl (82. Z. Mašek). Trenér: Karel Kalivoda st. TJ Sokol Lhota: Bláha - Záhrobský, V. Suda (68. Eliášek), Zdvořáček, Adam Vlček, P. Suda (68. Langer), Šroubek, Kotrnoch, Kostka, V. Sulek, Kouřil. Trenér: Petr Nykles.

SK Slavia Vejprnice - TJ Zruč 2:2

PK: 4:1. Poločas: 1:1. Branky: 15. Kolář, 54. Puhlovský - 7. Lang, 83. Jan Kučera. Rozhodčí: Cupl - Bína, Bureš. ŽK: 3:1 (56. Puhlovský, 57. Kotva, 86. Rada - 65. Pavel). Diváci: 123. SK Slavia Vejprnice: Vavrík - Heindl, Dvořák, Rada, Kolář (74. R. Křen), Bayer, Kotva, L. Kuhajda, D. Křen, Puhlovský, Heller. Trenéři: Roman Baxa a Lukáš Paul. TJ Zruč: M. Zach - M. Fryček, Pavel, Korous, Kubeš (59. Jan Kučera), D. Král, Tobrman (65. O. Mašek), A. Král, Lang, Sperl (65. F. Korelus), Mošna (90. Šulan). Trenér: Jan Kraus.

TJ Sokol Černice - TJ Holýšov 0:0

Zdroj: tvcom.cz

PK: 5:6. Rozhodčí: Jan Jakš - Orlík, Strolený. ŽK: 2:1 (77. Chvojka, 83. Pipaš - 64. Černohorský). Diváci: 111. TJ Sokol Černice: Daněk - Chvojka (83. Nedvěd), Švejda, Pinc, J. Müller, Hrach, Miletínský (26. Pipaš), Petr, Zelinski (60. Peterka), Mastný (60. Toman), E. Eger. Trenér: Václav Sláma. TJ Holýšov: Třeštík - Trhlík, Juráš (54. Vnouček), Černohorský, T. Vítek, Valachovič, Šperl, Michálek, Kraus, Staněk, J. Vítek (88. Šlégl). Trenér: Jiří Jakš.

SSC Bolevec - FC Chotíkov 1932 2:3

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:3. Branky: 52. Šplíchal, 64. Michal Pelnář - 14., 20. a 29. Lopata. Rozhodčí: Strolený - Jan Jakš, Orlík. ŽK: 2:1 (74. Humpál, 90. Ngo - 63. Vomáčka). Diváci: 144. SSC Bolevec: Körner - Winkelhöfer, Michal Pelnář, Volek (34. Ngo), Bublík, Jan Fryček, R. Černý (58. Kovář), Šnaider, Humpál, Jaroš (79. Zítek), Krchov (34. Šplíchal). Trenér: Michal Bublík. FC Chotíkov 1932: Bejdák - J. Vlk, Klepal, Vild (65. Cirok), Vomáčka (69. Huml), B. Buchta, Kučera, Adlt (79. Rubricius), Denk, D. Míka, Lopata. Trenér: Petr Kučera.

SK Horní Bříza - TJ START Tlumačov 2:2

Zdroj: tvcom.cz

PK: 7:8. Poločas: 1:1. Branky: 27. Kraček, 74. S. Rous - 20. Džugan, 87. R. Šindelář. Rozhodčí: Fillinger, Krůs, Sladký. ŽK: 2:2 (86. S. Rous, 89. Kraček - 82. J. Pfeifer, 89. R. Šindelář). Diváci: 100. SK Horní Bříza: Schimmer - P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd (76. Reindl), Do Thanh Tung, Netáhlo, Kraček, J. Paukner, M. Paukner. Trenér: Aleš Zach. TJ START Tlumačov: Pejsar - M. Váchal (78. J. Korelus), Žák, Wolf, T. Šindelář, J. Pfeifer, Kobes, R. Šindelář, Hamor, Džugan, Malík. Trenér: Pavel Čadek.

FK Staňkov - TJ Baník Stříbro 2:1

Poločas: 2:1. Branky: 5. F. Dolejš, 42. Drudík - 10. Gontkovič. Rozhodčí: Říha - Bogdan, Mifková. ŽK: 3:1 (49. Doležal, 61. Bozděch, 90+2. Šimůnek - 56. Marek Vyšín). Diváci: 100. FK Staňkov: Jánský - Vrba (43. Šimůnek), F. Dolejš, Drudík, Pitipáč (84. Kastl), Hrdina, Kubina (73. Gust), Arrammach (73. Kolros), Bozděch, Hodan, Doležal. Trenér: Milan Kucharič. TJ Baník Stříbro: L. Dolejš - Vejvoda, Marek Vyšín, Hřebík (66. P. Žíla), Gontkovič (58. Mikulovský), Haas (75. Novák), Radek Skopový, Kolena, Kertis, Pavlas, Tůma. Trenér: Lukáš Pleško.

TJ Jiskra Domažlice B - FK Nepomuk 2:2

Zdroj: tvcom.cz

PK: 4:2. Poločas: 0:0. Branky: 57. a 75. Jahn - 52. Knapp, 78. Michal Baran. Rozhodčí: Kubec - Rubáš, Zavadil. ŽK: 1:2 (86. Antonín Vlček - 56. Chalupný, 86. Kozák). Diváci: 150. TJ Jiskra Domažlice B: Červený - Hojda, D. Sedláček (74. Kubr), Sloup, D. Soupír, Hoang (85. L. Korelus), Copák (46. Jahn), Vojtko, Javorský (85. Schneider), Antonín Vlček, Peroutka (46. V. Černý). Trenér: Pavel Javorský. FK Nepomuk: Flandera - Panc, Voráček, D. Šmíd (75. Michal Baran), M. Kašpar (67. Sládek), Chalupný (67. Vosyka), Skala (75. Berkovec), R. Rous, Kozák, J. Kalabza, Knapp. Trenér: Josef Viktora.

TJ Sokol Radnice - SK Rapid Plzeň 0:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branka: 13. J. Kadlec. Rozhodčí: Bureš - Hájek, Pressl. ŽK: 1:2 (12. L. Aubrecht - 55. Buček, 63. Klekner). Diváci: 140. TJ Sokol Radnice: T. Spěváček - Rýdl, L. Brož, Poláček (66. Krč), Svoboda (46. P. Aubrecht ml.), Esterka, Huttr, Valenta, P. Spěváček (66. Kvasnička), Fencl (89. Ineman), L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht. SK Rapid Plzeň: J. Liška - Buček, Kořenek, J. Kadlec, Klekner, Čupalka, Harmady, Veber (86. Řezníček), Ježek (72. Filipčík), Holík, P. Nový. Trenér: Pavel Šimsa.

