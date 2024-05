Tým ze Slovan se tak drží nadále o skóre v čele, když Vejprnice nezaváhaly s Nýrskem, které porazily 5:1. Opět řádil střelec Křemeňák, který zaznamenal hattrick. „Nečekali jsme jednoduchý zápas a první poločas to potvrdil. Sice jsme opět rychle vstřelili gól, ale hosté po naší chybě srovnali. I my jsme však dokázali využít jedné jejich fatální chyby a vzali si vedení zpět. O přestávce jsme si řekli, co zlepšit a druhá půle už byla od nás lepší. Opět jsme rychle vstřelili branku, která nevím, jestli hosty tak psychicky poznamenala, nebo jim docházely síly, každopádně druhá půle již byla v naší režii. Přidali jsme další pěkné góly a zaslouženě vyhráli," potěšilo kouče Vejprnic Lukáše Paula.

Vypjatý souboj o třetí místo v tabulce rozhodla jediná branka. Tu vstřelil rapidský Ježek. Chotíkov tak spadl na čtvrtou příčku. „Pro nás smolná porážka. Vypracovali jsme si více šancí a nejméně bod jsme si zasloužili. Horší jsme určitě nebyli. V závěru zápasu jsme Rapid tlačili. Chybělo i trochu štěstí, když jednou vykopávali hosté míč až na brankové čáře. Kluci říkali, že to bylo i za čárou, ale to už nezjistíme," smutnil lodivod Chotíkova Petr Kučera.

Blízko důležitému vítězství byla Košutka. Proti Stříbru dvakrát vedla, nakonec ale remizovala 2:2. „Hodnotí se mi to těžko. To, co jsme si řekli v šatně, jsme plnili tak dvacet minut, kdy jsme byli aktivní a vytvořili si dvě tutovky, které se nám nepodařilo proměnit. Pak jsme ale vypnuli a iniciativu převzali domácí, dvě obrovské šance však neproměnili. My jsme byli akorát nervózní a nebyli si schopní dát dvě přihrávky za sebou," kroutil hlavou košutecký Tomáš Pekník.

Ve druhé půli Košutka dvakrát vedla, Stříbru se však povedlo srovnat v nastaveném čase. „Po stopadesáté jsme dostali gól v nastavené. Zápas jsme si zpackali sami, jak přístupem, tak v hlavách si myslím. Ještě nejaka šance k záchraně je a zkusíme se oni poprat do posledního zápasu, nic jiného nezbývá," je si vědom útočník plzeňského týmu.

Ani jedna branka nepadla v Holýšově, kam zajížděly Radnice. „Vyrovnané utkání. Radnice byly o něco nebezpečnější, ale úroveň zápasu byla taková hodně přátelská. Bylo to bojovný, ale nemělo to tempo, jako by se o nic nehrálo. Škoda, že nepadla branka, pak by to asi bylo lepší," uvažoval kormidelník Holýšova Milan Dejmek.

Jeho trenérský protějšek byl s remízou spokojený. „Přivezli jsme si bod, který byl podle mě zasloužený. Oba týmy si vypracovaly šance, my jsme možná měli o jednu, dvě víc, ale v kontextu celého zápasu je remíza spravedlivá," uznal radnický trenér Pavel Aubrecht.

Dobrou formu potvrdilo Mýto. To so odvezlo všechny body z Nepomuku, který se naopak nemůže dostat z pod pořádně chlupaté deky. „Šance na obou stranách. Pro trenéry hodně složitý zápas. Kluky ale každopádně musím pochválit za velkou bojovnost. Byli jsme nakonec asi o ten kousek lepší. Jedeme teď na vlně, je vidět, že se nám daří. Navíc každý bod bude hodně důležitý, protože padat budou určitě tři týmy," vypočítával zkušený kouč Mýta Petr Nykles.

Ve zbývajících zápasech 27. kola deklasoval Kaznějov v domácím prostředí Černice 5:1. Zruč pak zachraňovala remízu 1:1 se Lhotou až ve druhé půli, kdy vyrovnání zařídil Dominik Sperl.