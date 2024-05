Spokojený naopak mohl být kouč Holýšova Milan Dejmek, jehož mužstvo si připsalo nečekaný skalp. „Na balonu byli domácí lepší a měli více ze hry. Nám se ale povedlo brzy udeřit z rychlého brejku, což domácí zaskočilo. Pak jsme přidali ještě druhou branku. Důležité bylo, že jsme přečkali velký tlak soupeře po změně stran. Celkově musím naší obranu pochválit, vedla si výborně a Petřín nepustila celý zápas do žádné stoprocentní příležitosti," lebedil si Milan Dejmek.

Utéct Petřínu tak mohly Vejprnice. Nakonec se ale tak nestalo, když víkendové deště způsobily, že trávník v Radnicích nebyl způsobilý k odehrání utkání.

Třetí příčku nadále drží plzeňský Rapid, který si poradil s Horní Břízou 4:1, když po půl hodině hry vedl už o tři branky. „Celkově jednoznačné utkání. Brzy jsme vedli, po půl hodině to bylo 3:0 a bylo rozhodnuto. Od nás to byl možná nejlepší výkon na jaře, neměli jsme tam žádný výpadek, jako míváme. Bříza naopak hrála špatně, asi měla i nějaké absence. Udrželi jsme se tak na třetím místě, ale stále je to tam hodně zamotané. Zároveň udělali celému zápasu výbornou kulisu kluci z Petřína, kteří se přišli podívat. Vzali si i buben a atmosféra byla opravdu skvělá. Za to jim chceme poděkovat. Zároveň jim chci o poblahopřát k postupu v divizi," chválil nečekané fanoušky lodivod Rapidu Pavel Šimsa.

V sobotu nezaváhal ani Chotíkov, který zvítězil na půdě nováčka z Košutky 3:1. Bodovou sérii Mýta ukončilo Nýrsko. To vedlo v domácím prostředí po půl hodině o tři branky a nakonec vyhrálo 3:1. Trápí se naopak dále Nepomuk, jenž před svými fanoušky podlehl Zruči 0:1. O výsledku zápasu navíc rozhodla vlastní branka, kterou si vstřelil Michal Baran.

Šanci na záchranu naopak stále udržely Černice. Poslední Stříbro porazily sice vysoko 4:1, cesta ke třem bodům se ale lehce nerodila.

„Výsledek byl jediný pozitivní na celém utkání. Úroveň utkání byla špatná. Stříbro jsem přijelo v jedenácti lidech jak na výlet a my jsme si s tím nedokázali poradit. Byli jsme málo aktivní, celkově to bylo trápení. Dali jsme brzkou branku, ale pak jsme si koledovali o vyrovnání, což se nakonec stalo. Po pauze jsme měli nějaké příležitosti, které jsme neproměnili, nakonec jsme tam ale tu jednu branku dotlačili. Strachovali jsme se ale dlouho o výsledek, zachraňoval nás gól, případně trefili tyčku. Rozhodli jsme až definitivně v závěru, kdy jsme proměnili dva brejky," hodnotil duel asistent trenér Černic Petr Mlnařík.

Tři kola před koncem soutěže ztrácejí Černice na třináctou Zruč tři body. „Zatím to vypadá, že půjdou tři týmy. Teoreticky žijeme, ale v následujících zápasech se musíme zlepšit, protože výkon proti Stříbru by na někoho jiného nestačil. Budeme bojovat až do konce, spadnout nechceme," dodal Mlnařík.

Lhota pak porazila Kaznějov 3:1. Domácí tým rozhodl o svém vítězství během druhé půli, kdy za pět minut dokázal vstřelit dvě branky. „Vstup do zápasu měli domácl lepší, dostali se do vedení. My jsme se pak zlepšili a povedlo se nám i vyrovnat. Rozhodujícím momentem bylo vyloučení a pak faul ve vápně, který byl za mě zbytečný. Soupeř penaltu proměnil a pak ještě přidal další gól. Bylo rozhodnuto. Bohužel rozhodly dvě naše minely," smutnil kouč Kaznějova Vladimír Pitlík.