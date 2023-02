Ten v prvním poločase zkoušel jiný herní styl, který jeho týmu evidentně nesvědčil. „Asi na něj zkrátka nemáme typy hráčů," krčil rameny. „Ale nebylo to jen o stylu. V první půlce na našem výkonu nebylo vůbec nic. Žádná chuť, bojovnost. Kluci se už asi viděli večer na plese," zlobil se kouč, který do druhého poločasu, do kterého se šlo za stavu 4:0 pro domácí borce, udělal několik změn v sestavě, vrátil rozestavení na klasickou formaci 4-4-2 a karty se sice neobrátily, ale alespoň vyrovnaly. „Už to mělo trošku parametry," poukázal.