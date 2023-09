„Podle mého názoru to byl z obou stran nadstandardní zápas krajského přeboru. Co se týče nás, my jsme maximálně spokojení, od nás to byl nejlepší výkon v této sezoně," rozplýval se po zápase hrající trenér domácího Nýrska Petr Výtisk. „Docela se nám povedl vstup do zápasu, ale pak byl aktivnější Rapid. Jeho začínající nápor jsme ale otupili gólem, když jsme potrestali chybu v defenzivě soupeře," popisoval kouč Okuly klíčový moment celého utkání.