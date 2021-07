Předposlední zápas letní přípravy na nový soutěžní ročník mají za sebou fotbalisté FK Nepomuk. Svěřenci trenéra Josefa Viktory vyrazili ve středu na půdu jihočeské Blatné, kde zejména díky dobrému výkonu ve druhém dějství zvítězili nad domácím účastníkem přeboru Jihočeského kraje 3:1.

Fotbalová příprava: Blatná - Nepomuk 1:3. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Myslím si, že utkání určitě splnilo to, co mělo. Herně už to bylo z naší strany daleko lepší než v předchozích zápasech, i když stam tále byly věci, které se mi moc nelíbily,“ uznal trenér Nepomuku Josef Viktora, jehož tým k zápasu na Strakonicku neodjel v ideálním složení. „Z různých důvodů nám chybělo ještě několik hráčů,“ vysvětlil situaci kouč.