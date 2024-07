AKTUALIZUJEME/ Dorostenci Viktorie Plzeň zakončili 12. ročník domácího Memoriál Stanislava Štrunce pro fotbalisty do 19 let vítězstvím 4:2 nad anglickou Aston Villou, když se hattrickem blýskl kapitán týmu Jakub Chalupa.

Předchozí dva zápasy svěřenci trenéra Davida Vaněčka shodně prohráli 2:3, přestože třeba s Dunajskou Stredou vedli 2:0. „V prvním poločase jsme byli jasně lepší, ale soupeř vyjel po naší standardce a snížil. Do druhé půle jsme špatně vstoupili, dostali gól na 2:2 a už to nebyl takový výkon, jako v prvním poločase. Nakonec jsme dostali ještě třetí branku, poté jsme se snažili na konci vyrovnat, ale bohužel se nám to nepodařilo,“ litoval kouč mladých viktoriánů sobotní porážky se slovenským celkem.

Už předtím na úvod turnaje jeho tým padl s německým Wolfsburgem. „Chyběla nám individuální kvalita. Měli jsme hodně ztrát a soupeř vyhrál asi zaslouženě,“ uznal David Vaněček. Nakonec se tedy alespoň v závěrečném zápase s Aston Villou mohl radovat z vítězství 4:2.

Výsledky: Viktoria Plzeň - VfL Wolfsburg 2:3 (1:1), branky: 34. Franke, 52. Klimeš - 26. Hensel, 49. Soylu, 58. Simic. DAC Dunajská Streda - Aston Villa FC 1:1 (p.k. 5:4), 49. Asante-Boakye - 74. Ročiak. Viktoria Plzeň - DAC Dunajská Streda 2:3 (2:1), 13. Chalupa, 15. D. Kardos - 29. Sárközy, 46. Lábo, 68. Tolok. Aston Villa - VfL Wolfsburg 1:5 (0:2), Hayward - Yacobi, Hensel, Köhler, Mandity, John. Viktoria Plzeň – Aston Villa 4:2.