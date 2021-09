„Věděli jsme, že Černice doma hrají od úvodních minut nátlakově a dobře jsme se na to připravili. Paradoxně jsme sice jako první inkasovali, ale z mužstva jsem cítil, že máme na to, abychom utkání otočili,“ říkal hlavní trenér Horní Břízy Aleš Zach.

A měl dobré tušení. Jeho svěřenci ještě do poločasu skóre dvěma góly otočili a po změně stran přidali pojistku v podobě třetí branky. „Celkově jsem s výkonem hráčů spokojený. Byli jsme aktivní a přišlo mi, že i živější,“ pochvaloval si kouč. „Hráli jsme dobře, ale i Černice chtěly vyhrát. Utkání mělo vysokou úroveň a lidem se muselo líbit,“ doplnil ještě k zápasu Aleš Zach.

TJ Zruč (modří) - FK Nepomuk (růžové dresy) 0:3.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Dokonce sedmou výhru v řadě první víkendový den oslavili fotbalisté FK Nepomuk, kteří tentokrát porazili Zruč 3:0 a stále atakují nejvyšší příčky elity kraje. „Z mého pohledu zcela zasloužené vítězství. Je jen škoda, že jsme nebyli tolik přesní v koncovce a utkání nerozhodli už o poločase,“ uvedl trenér vítězného Nepomuku Josef Viktora.

Kdy se sérii týmu, jenž patří k příjemným překvapením letošního ročníku, zastaví? „Přál bych si, aby se nezastavila nikdy, ale jsme realisté a víme, že to přijde. Nejsme Bayern Mnichov. Každopádně si tohle období moc užíváme,“ přiznal kouč.

O tři branky v sobotu zvítězil také Chotíkov, který doma přehrál Holýšov 4:1. „Před zápasem měly oba týmy stejný počet bodů, takže jsem očekával vyrovnané utkání. To se ale nakonec nepotvrdilo a Holýšov mě svým způsobem zklamal. Řekl bych, že jsme měli od začátku do konce zápas naprosto pod kontrolou a zaslouženě zvítězili. Mohli jsme vyhrát i výraznějším rozdílem, protože zejména ve druhé půli jsme si vypracovali hodně šancí,“ tvrdil den po mači trenér chotíkovského družstva Petr Kučera.

Po těsných porážkách v Holýšově (3:4) a doma s rezervou Jiskry Domažlice (1:2) se zpátky na vítěznou vlnu vrátili fotbalisté Lhoty, kteří na umělé trávě malých rozměrů po změně stran otočili duel ve Stříbře a zvítězili 5:2.

„Prvním šokem bylo to, že jsme do Stříbra přijeli a bylo nám oznámeno, že hrajeme na umělce. Vůbec jsme s tím nepočítali a hráči ani neměli potřebné obutí. Ale chápu to, domácím se nedaří a chtějí něco změnit,“ hovořil trenér Lhoty Petr Nykles, jehož tým po první půli prohrával 1:2.

„Do druhé půli jsme přeskupili řady a hráli spíš na sílu. Nakonec se nám podařilo skóre čtyřmi góly otočit a za tři body jsme rádi – zvlášť, když jsme předtím dvakrát padli. Ale byl to spíš boj než fotbal,“ dodal.

Chotíkov – Holýšov 4:1 (3:1)

Branky: 9. a 60. Rubricius, 26. a 37. Vild – 31. Šperl. Rozhodčí: Ruda. ŽK: 0:1. Diváci: 76. Chotíkov: Šilhánek – Vild (86. Vlk), Rubricius, David Míka, Buchta, Klepal, Martin Míka, Forman, Denk, Vomáčka (76. Adlt), Cirok. Trenér: Petr Kučera. Holýšov: M. Zach – Zavadil, Šlégl, Remiáš, Černohorský (76. Kaas), Vítek, Valachovič, Šperl, Štěpán, Kraus, Kadar. Trenér: Jiří Jakš.

Zdroj: tvcom.cz

Zruč – Nepomuk 0:3 (0:1)

Branky: 3. R. Rous, 56. A. Viktora, 82. Vosyka. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 2:3. Diváci: 151. Zruč: Strejc – Pechman, D. Král, Šulan (18. O. Mašek), Mošna, Korous, A. Král, Kubeš (70. Trnka), Fryček, Riedl, Kazda (70. Róth). Trenér: Ferenc Róth. Nepomuk: Baroch – M. Kašpar (63. J. Nový), D. Šmíd (81. Marek Baran), Voráček, Šafanda, R. Rous, Kozák, Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, A. Viktora. Trenér: Josef Viktora.

Stříbro – Lhota 2:5 (2:1)

Branky: 3. Hřebík, 44. Kolena – 49. a 83. D. Křížek, 21. Kouřil, 52. Zdvořáček, 68. Horník. Rozhodčí: Křen. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Marek Vyšín (80. Haas), Kolena, Martin Vyšín, Vejvoda, R. Skopový, Kohut, Pavlas, Korynta (68. Kasl), Bůžek. Trenér: Lukáš Pleško. Lhota: Jan Rojík – Horník, D. Křížek (84. Sulek), Zdvořáček (86. P. Kalabza), Adam Vlček, Langer, P. Suda, Kotrnoch, Eliášek (46. V. Suda), M. Paul, Kouřil. Trenér: Petr Nykles.

Černice – Horní Bříza 1:3 (1:2)

Branky: 10. Petr z penalty – 19. Gavrylovskyy, 41. Pinc vlastní, 63. Do Thanh Tung. Rozhodčí: Schveinert. ŽK: 3:1. Diváci: 100. Černice: Daněk – Petr, Zeliński, J. Mastný (46. Švejda), Vít, P. Eger, Skala, Fürbacher, E. Eger (71. Toman), Pinc, Chvojka (58. Pipaš). Trenér: Petr Kural. Horní Bříza: Schimmer – Šimice, P. Voves, Lavička, Koudele, Rous, Do Thanh Tung, Gavrylovskyy, Prokop (88. Šmucer), Kraček, Jan Paukner (66. Sedlecký). Trenér: Aleš Zach.

Bolevec – Tlumačov 1:4 (1:4)

Branky: 3. M. Pelnář – 8., 24., 29. a 39. Wolf. Rozhodčí: Krůs. ŽK: 3:3. Diváci: 90. Bolevec: Hruda – Bublík, Dlesk, J. Toman, Žíla, Hibler, R. Černý, M. Pelnář (74. Šnaider), Loula, J. Fryček, Volek (61. Tran Taun Minh). Trenér: Michal Bublík. Tlumačov: Touš – Leitl, Žák (47. R. Šindelář), Wolf (74. Váchal), T. Šindelář, Pfeifer, Copák, Hamor (69. Frček), Džugan, Malík, Sobotník. Trenér: Pavel Čadek.

Vejprnice – Rapid Plzeň 1:1 (1:1)

PK: 6:5. Branky: 20. R. Křen – 38. Matějka. Rozhodčí: Picek. ŽK: 2:2. ČK: 73. Rada (Vejprnice). Diváci: 70. Vejprnice: Vavrík – Heindl, Rada, Bayer, Kolář, Kuhajda, Kotva, Svoboda, Puhlovský, Potoček, R. Křen. Trenéři: Roman Baxa a Lukáš Paul. Rapid Plzeň: J. Liška – J. Šindelář, Kořenek, Kadlec, Klekner, Čupalka, Harmady, Matějka, Drtil, Filipčík, Suk. Trenér: Pavel Šimsa. Pozn.: zápis utkání byl v informačním systému uzavřen bez střídajících hráčů.

Staňkov – Nýrsko 4:4 (2:1)

PK: 8:9. Branky: 7. a 35. Váchal, 77. Bozděch, 80. Pitipáč – 19. I. Varga, 68. Kohout, 79. Lužný, 88. Pavlík. Rozhodčí: Sirový. ŽK: 5:4. ČK: 90+1. Lužný (Nýrsko). Diváci: 91. Staňkov: Stashko – Doležal, F. Dolejš, Drudík, Záhoř (82. M. Liška), Šimůnek, Váchal (60. Arrammach), Pitipáč (82. Mifek), Vrba, Kubina (74. Hrdina), Bozděch. Trenér: Milan Kucharič. Nýrsko: Toul (90+3. Jarolím) – K. Kalivoda ml., T. György (85. Z. Mašek), I. Varga, Pavlík, Čanecký (60. Výtisk), Trumpeš, M. Brož, Bastl (46. Hájek), Kohout, Lužný. Trenér: Karel Kalivoda st.

Domažlice B – Radnice 4:0 (1:0)

Branky: 40., 50. a 55. Javorský, 64. Sedláček. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček (77. Chodora), Javorský (68. Neumann), Jahn (84. Vogeltanz), V. Černý, Uzlík (46. Hoang), Vojtko, Soupír. Trenér: Pavel Javorský. Radnice: Volák – Rýdl, L. Brož, Esterka (58. M. Krč), Kroc, Huttr, Mulač, Valenta (58. Kvasnička), Fencl, L. Aubrecht, Kroc (72. D. Krč). Trenér: Pavel Aubrecht st.

9. kolo I. A třídy: Petřín Plzeň B – Luby 5:0 (2:0, 46. a 57. Krystl, 11. Škarda, 15. Štefl, 80. Tětek), Kralovice – Košutka 2:0 (2:0, 13. Bulín, 25. Pánek), Žihle – Bělá nad Radbuzou 5:1 (2:1, 21. a 28. Masopust, 56. a 90. Přibyl, 61. J. Brož – 44. Minařík), Sv. Hrádek – Kaznějov 2:2 (8:7 na penalty, 2:1, 15. Šoural, 34. Mareš – 45. Vondráček, 64. Tichý), Mochtín – Tachov 1:4 (1:1, 19. Smolík – 10. a 86. Hudec, 50. Sláma, 90+2. Beneš z penalty), Svéradice – Rokycany B 5:0 (3:0, 56. a 68. Kába, 3. Jíra, 15. Mičkal, 27. Beránek), Křimice – Sušice 2:3 (2:1, 5. Havlíček, 36. Szedmák – 34. a 79. Králík, 77. Pechek), Mýto B – Žákava 0:3 (0:0, 46. Skala, 77. S. Nekola, 84. Boukal).

9. kolo I. B třídy (skupina A): Planá – Chodová Planá 0:2 (0:1, 25. Chval, 56. Sykal), Kdyně – Chodov 1:1 (3:2 na penalty, 0:1, 70. Jarko – 40. Hanák), Nečtiny – Krchleby 0:2 (0:1, 20. F. Roth, 85. Bláha), Dlouhý Újezd – Chodský Újezd 4:1 (2:1, 3. a 39. Pešek, 84. Gitta z penalty, 86. Dvořák – 10. Pikl), Klenčí – Meclov 4:4 (6:7 na penalty, 3:1, 4. a 23. Čech, 17. Franek, 89. Jero – 31., 47. a 88. Suchý, 85. Beňušík), Postřekov – Horšovský Týn 2:4 (0:3, 50. Klukan, 74. Ledvina – 14. Čižikov, 24. Svárovský, 39. Falout, 87. Černík), Mrákov – Úněšov 0:3 (0:2, 38. a 43. Souček, 87. Nemček).

9. kolo I. B třídy (skupina B): Měcholupy – Kasejovice 4:1 (3:1, 18. a 51. Bálek, 24. a 42. Bečka – 38. Škyrta), Chotěšov – Štěnovice 2:1 (1:0, 38. Zahoř, 78. Multrus – 50. Týml), Blovice – Chanovice 2:4 (1:3, 11. J. Rous, 63. Šabata – 6. a 64. Šlehubr, 33. Polena, 39. Šebek z penalty), Chlumčany – Pačejov 3:0 (2:0, 9. Tomášek, 26. Milota, 83. Janout z penalty), Přeštice B – Vrhaveč 9:0 (3:0, 6., 19., 32., 67. z penalty a 77. Pavlík, 75. a 80. Hrbas, 48. Bešta, 90. Medek), Klatovy B – Dobřany 8:2 (2:0, 35., 67. a 83. Diviš, 60. a 88. Aizner, 20. Urs, 72. L. Marek, 79. O. Javorský – 54. Hejhal, 90. Málek), Bolešiny – Horažďovice 3:3 (5:4 na penalty, 1:2, 25. a 53. Pitel, 65. Farný – 33. a 81. Boček, 26. Štěch).

9. kolo I. B třídy (skupina C): Plasy – Raková 5:2 (1:2, 48. a 55. Skuhrovec, 32. Beránek, 75. Macháček, 79. T. Černý – 3. Rottenborn, 33. Bartoš), Volduchy – Město Touškov 2:1 (0:0, 48. V. Žák, 78. Škarda z penalty – 90. Bouzek), Dýšina – Všeruby 1:4 (1:0, 44. Pěč – 57. a 90. Herák, 49. Vozka, 81. Hlavatý), Příkosice – Zbiroh 4:2 (1:1, 47. Komanec, 73. Pražák z penalty, 80. Pour, 86. Kapoun – 16. Marchal z penalty, 54. Rada), Smíchov Plzeň – Vejprnice B 6:1 (4:1, 40. a 41. Gruncl, 15. J. Černý, 38. Faifrlík, 70. J. Přibáň, 80. Krčál – 10. Mottl), Slovan Plzeň – Kozolupy 3:2 (1:1, 22. Matula z penalty, 48. Sartorius, 86. Fiala – 39. Sláma, 56. Hucl), Chrást – Malesice 0:4 (0:1, 35. Otýs, 59. Svoboda, 65. Legát, 74. Havelka).