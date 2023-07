Lhotu posílili kluci z Černic, Stříbra i Německa. Tým má v plánu pět přáteláků

„Zatímco domácí chtěli vyhrát a běhali, my působili lenivým dojmem," zlobil se trenér Lhoty Petr Nykles, jehož tým zápas prohrál už v prvním poločase, který skončil 5:0 pro soka z jihu Plzeňska. „V přípravě se nám sice už pár let nedaří, ale já osobně si pořád nějak nemohu zvyknout. Tak dlouho chodíte se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Dobřany, které mají výborný tým, nás předčily úplně ve všem. Domácí nám dali pět gólů jako přes kopírák po centru z kraje hřiště a střele z předbrankového prostoru," uvedl zkušený lodivod s tím, že kdyby byl brankářem, hodil by rukavice za bránu a odešel někam, kde bude líp.

1/8 Zdroj: Helena Fabiánová Letní příprava: TJ Dobřany (červení) - TJ Sokol Lhota 7:2. 2/8 Zdroj: Helena Fabiánová Letní příprava: TJ Dobřany (červení) - TJ Sokol Lhota 7:2. 3/8 Zdroj: Helena Fabiánová Letní příprava: TJ Dobřany (červení) - TJ Sokol Lhota 7:2. 4/8 Zdroj: Helena Fabiánová Letní příprava: TJ Dobřany (červení) - TJ Sokol Lhota 7:2. 5/8 Zdroj: Helena Fabiánová Letní příprava: TJ Dobřany (červení) - TJ Sokol Lhota 7:2. 6/8 Zdroj: Helena Fabiánová Letní příprava: TJ Dobřany (červení) - TJ Sokol Lhota 7:2. 7/8 Zdroj: Helena Fabiánová Letní příprava: TJ Dobřany (červení) - TJ Sokol Lhota 7:2. 8/8 Zdroj: Helena Fabiánová Letní příprava: TJ Dobřany (červení) - TJ Sokol Lhota 7:2.

O čestné trefy Lhoty se postarali Eliášek s Kotrchem, v dresu výborně hrajících Dobřan se dvakrát prosadil Šneberger, o zbývající góly se postarali Šimon Mertl, Fabián, Bouček, Havlíček a jednu branku si soupeř z krajského přeboru vstřelil úplně sám. Lhota sehraje další přípravné utkání v sobotu od 10.30 hodin doma proti U17 Viktorie Plzeň, fotbalisté Dobřan přivítají od 17 hodin Tatran Chodov.

FOTO: Dobřany na úvod přípravy přehrály Starý Plzenec, teď jdou na Lhotu