„Od začátku jsme měli zápas pod kontrolou. Hodně nám pomohl rychlý gól,“ říkal asistent stříbrského trenéra Pleška Luboš Zaoral. „Jen je škoda, že jsme si na konci zápasu nechali dát dvě naprosto zbytečné červené karty,“ zlobil se.

13. kolo KPM: Bolevec - Stříbro (zelení) 1:6.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

V posledním kole podzimu hostí Baník doma Staňkov. „Určitě budeme chtít vyhrát, abychom měli přes zimu klid připravit se na jarní část, která se doufám odehraje,“ přemýšlí Zaoral i nad aktuální situací ohledně počtu nakažených covidem.

Tři body první víkendový den vybojovali i fotbalisté Horní Břízy, kteří v domácím prostředí skolili Nýrsko 2:0. „Pohledný zápas dvou týmů, které praktikují útočný fotbal. Na začátku obou poločasů byl lepší soupeř, který často držel míč a hezky kombinoval. Ve druhé části půlek jsme zase byli lepší my. Klíčový moment utkání byl podle mě na začátku druhé půle, kdy hosté mohli snížit na 2:1, ale svou velkou šanci nedali,“ uznal hlavní kormidelník vítězů Aleš Zach.

Nesmírně cenné vítězství si na svůj účet připsala Lhota, která ve Zruči vyhrála 1:0 díky gólu Eliáška z 90. minuty. „Pro oko diváka strašný zápas. Byl to spíš boj než nějaký pohledný fotbal. My jsme v závěru využili nedorozumění soupeře a vstřelili šťastnou branku, ale remíza by byla asi spravedlivější,“ tvrdil Petr Nykles, hlavní kouč žlutých vos ze Lhoty.

Pouze jeden míč v síti viděli fotbaloví fanoušci také v Černicích, kde domácí tým udolal Nepomuk. „Hráli jsme dobře v defenzivě a hosty do našeho vápna příliš nepouštěli. Podle mého názoru jsme zaslouženě vyhráli, jen škoda, že jsme nedali více gólů. Zejména v prvním poločase na to šance byly,“ komentoval kouč Černic Petr Kural.

Z nesmírně cenných tří bodů proti silnému soupeři se radoval Chotíkov, který vyhrál ve Vejprnicích 2:1. „Na domácí jsme byli dobře připravení a v prvním poločase jsme mohli dát více než jednu branku. Po změně stran se obraz hry trochu změnil. Vejprnice nás zatlačily, ale příliš vyložených šancí si nevypracovaly. Snížily až v závěru z hodně přísné penalty, ale to už bylo jedno. My měli více gólových příležitostí, a proto jsme zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si trenér chotíkovského mančaftu Petr Kučera.

Bolevec – Stříbro 1:6

Poločas: 0:4. Branky: 54. Šplíchal – 4. a 77. Lanfranchi, 24. Kolena, 42. Marek Vyšín, 45. Kohut, 48. Pavlas. Rozhodčí: Schveinert. ŽK: 5:1. ČK: 88. Loula – 88. Demjan, 89. Lanfranchi. Diváci: 150. Bolevec: Tolkner – Bublík, Jaroš (26. Loula), Humpál, Hibler, Toman, M. Pelnář, Sinkule, J. Fryček, Anténe (70. Šedivec), Žíla (46. Šplíchal). Trenér: Michal Bublík. Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Kolena (84. R. Skopový), Marek Vyšín, Lanfranchi, Vejvoda, Korynta, Kohut, Pavlas, Tůma (56. Demjan), Pašek. Trenér: Lukáš Pleško.

Zdroj: tvcom.cz

Horní Bříza – Nýrsko 2:0

Poločas: 2:0. Branky: 38. Paukner, 44. Gavrylovskyy. Rozhodčí: Strolený. ŽK: 2:2. Diváci: 111. Horní Bříza: Schimmer – Šimice (89. Šebek), P. Voves, Lavička, Koudele (80. J. Mašek), S. Rous, Do Thanh Tung, Gavrylovskyy (89. Šmucer), Netáhlo (60. Sedlecký), Prokop, Paukner. Trenér: Aleš Zach. Nýrsko: Toul – Pavlík, Trumpeš, Kopřiva, T. György, K. Kalivoda ml., Čanecký, Lužný (60. J. Brabec ml.), T. Kohout, Bastl (60. L. Hájek), I. Varga. Trenér: Karel Kalivoda st.

Zdroj: tvcom.cz

Černice – Nepomuk 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 72. Hrach. Rozhodčí: Smitka. ŽK: 1:2. Diváci: 95. Černice: Daněk – Vít, P. Eger (89. Trnka), Skala, E. Eger (85. Chvojka), Müller, Mastný, Mlnařík, Švejda (67. Pipaš), Hrach, Pinc. Trenér: Petr Kural. Nepomuk: Baroch (76. Flandera) – M. Kašpar, J. Nový (76. Marek Baran), Voráček, Šafanda (54. D. Šmíd), R. Rous, Kozák, Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, A. Viktora (36. Sládek). Trenér: Josef Viktora.

Zdroj: tvcom.cz

Vejprnice – Chotíkov 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 86. A. Heller z penalty – 38. J. Vild, 52. Denk z penalty. Rozhodčí: Z. Hájek. ŽK: 0:2. Diváci: 120. Vejprnice: Turek – Rada, Bayer, Kolář, T. Kuhajda, Kotva, Bartovský (63. Potoček), Svoboda, Puhlovský, A. Heller, R. Křen (74. Baxa). Trenér: Lukáš Paul. Chotíkov: Šilhánek – Cirok, Adlt, D. Míka, Klepal, Michal Prais, Buchta, Denk, Huml (89. Stehlík), Forman (72. Vomáčka), J. Vild (83. L. Vlk). Trenér: Petr Kučera.

Zdroj: tvcom.cz

Zruč – Lhota 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 90. Eliášek. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Zruč: Strejc – A. Král, Knakal, Šulan (66. Róth), M. Fryček (66. Kazda), Pechman, F. Korelus, D. Král, O. Mašek, Kubeš (66. Mošna), Pavel. Trenér: Ferenc Róth. Lhota: Jan Rojík – Záhrobský, D. Křížek (75. Eliášek), Zdvořáček (80. Langer), Adam Vlček (90. Sulek), P. Suda, J. Kohout, Kotrnoch, Diviš (90. V. Suda), M. Paul, Kouřil. Trenér: Petr Nykles.

Domažlice B – Rapid Plzeň 4:1

Poločas: 0:0. Branky: 54. V. Černý, 65. Antonín Vlček z penalty, 80. Javorský, 85. Soupír – 83. Veber. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 3:4. ČK: 70. Jahn – 41. Ledvina. Diváci: 70. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček (85. Kubica), Soupír, Jahn, V. Černý (62. Javorský), Neumann, Hoang (62. Peroutka), Antonín Vlček (81. Chodora). Trenér: Pavel Javorský. Rapid Plzeň: J. Liška – Kostifar, Kořenek, P. Nový, Filipčík, J. Kadlec (82. J. Holý), Klekner, Harmady, Drtil, Ledvina, Bezděk (73. Veber). Trenér: Pavel Šimsa.

Zdroj: tvcom.cz

Radnice – Tlumačov 1:1

Pokutové kopy: 4:2. Poločas: 0:1. Branky: 79. P. Aubrecth ml. – 37. Leitl. Rozhodčí: Říha. ŽK: 3:4. Diváci: 168. Radnice: Volák – L. Brož, Esterka (64. Seget), D. Kroc, Huttr, M. Krč, Mulač (64. Kvasnička), Valenta, P. Aubrecht ml., Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht st. Tlumačov: Pejsar – Leitl, Rottenborn, M. Váchal, Žák, Wolf, T. Šindelář, Pfeifer, R. Šindelář, Malík, Sobotník. Trenér: Pavel Čadek.

Zdroj: tvcom.cz

Staňkov – Holýšov 2:3

Poločas: 1:0. Branky: 27. P. Váchal, 74. Pitipáč – 81. Šperl, 84. Štěpán, 88. Černohorský. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 3:5. ČK: 90+1. Vrba (Staňkov). Diváci: 250. Staňkov: Stashko – Vrba, F. Dolejš, Drudík, Záhoř, Šimůnek, P. Váchal (69. Hodan), Pitipáč, Kubina, Doležal (89. Kastl), Bozděch. Trenér: Milan Kucharič. Holýšov: M. Zach – Zavadil, Trhlík, Remiáš (90+1. Majer), Kadar, Juráš (62. Štěpán), Černohorský, T. Vítek, Valachovič, Šperl (90+2. J. Vítek), Kraus (90+2. Honal). Trenér: Jiří Jakš.

Zdroj: tvcom.cz

I. A třída, 13. kolo: Petřín Plzeň B – Svéradice 6:1 (3:1, 36. a 66. Krystl, 10. Skalozubov, 16. Škarda, 61. Kotěšovec, 70. Jílek – 27. Hájek), Kralovice – Sv. Hrádek 6:0 (2:0, 31., 49. a 64. Pánek, 25. Hurt, 57. Koča, 85. Lavička), Žihle – Tachov 3:9 (2:3, 32., 41. a 79. Rázek – 21., 71. a 80. Hudec, 26. a 49. Kořínek, 36. Tonka, 58. Sláma, 73. Bulaiev z pen., 90. Viterna), Mýto B – Rokycany B 2:3 (0:2, 46. Jánský, 50. Hatina – 33. a 88. z pen. Pražský, 17. Drábek), Bělá nad Radbuzou – Žákava 4:3 (2:2, 9. Minařík z pen., 35. Frank, 58. Malý z pen., 75. Jarina – 38. a 68. Nekola, 13. Drugda), Mochtín – Kaznějov 1:0 (1:0, 40. Žiak), Sušice – Košutka 2:1 (0:1, 54. a 78. Kodýdek – 11. Hejnal), Křimice – Luby 3:1 (2:0, 18. Kuneš, 32. Brejcha, 90. Šindelář – 63. Cole).

I. B třída, skupina A, 13. kolo: Dl. Újezd – Krchleby 1:0 (1:0, 30. Dvořák), Úněšov – Ch. Planá 7:0 (5:0, 32. a 72. M. Hlous, 18. a 30. Šebek, 2. Z. Hlous, 8. Souček, 82. Hrubý z pen.), Kdyně – Klenčí 2:0 (0:0, 60. Linkeš, 84. Říha), Ch. Újezd – Chodov 5:2 (4:1, 20. a 33. z pen. Trejbal, 11. P. Pikl, 23. Cihlář vlastní, 55. Opava – 44. Holar z pen. , 85. Hruška), Planá – Nečtiny 3:3 (3:1 na pen., 1:1, 33. Šindelář, 63. Kopča, 89. Mikota – 20. a 48. Socha, 64. Kasal), Mrákov – Horšovský Týn 1:1 (5:4 na penalty, 0:1, 51. Stýskal z penalty – 44. Svárovský), Postřekov – Meclov 9:1 (3:1, 7., 37., 44. z penalty, 46. a 65. Polák, 74. Kreuz, 84. Strnad, 88. Závodný, 90. Steinberger – 61. Suchý).

I. B třída, skupina B, 13. kolo: Štěnovice – Chanovice 2:1 (2:1, 4. Týml, 9. Zuna – 20. Polena), Blovice – Přeštice B 4:3 (2:0, 15. Krásný, 23. Heřman, 71. J. Rous, 77. Šabata – 47. Kokoška, 60. Půta, 90. Hejduk), Měcholupy – Chlumčany 2:0 (1:0, 7. Veselka, 89. Hybšman), Bolešiny – Vrhaveč 1:2 (0:2, 60. Pitel z penalty – 6. König, 20. Vítovec), Chotěšov – Dobřany 2:1 (1:1, 40. Multrus, 86. Hönig – 11. Tušek), Klatovy B – Pačejov 6:1 (2:1, 8. z penalty a 76. Diviš, 3. Škoch, 65. Krejčiřík, 80. Weber, 90+1. M. Marek – 44. Klásek), Horažďovice – Kasejovice 3:0 (1:0, 34. Štech, 73. Boček, 84. Pavlík z penalty).

I. B třída, skupina C, 13. kolo: Kozolupy – Město Touškov 4:5 (3:2, 9. Voith vl. , 22. Čech, 45. Sláma, 73. Pancurák – 6. a 20. Karbusický, 55. a 83. Mezera, 64. Foltýn), Dýšina – Plasy 5:1 (3:1, 5., 45. a 65. T. Křen, 33. a 48. Pěč – 11. Skuhrovec), Volduchy – Příkosice 5:0 (4:0, 28. a 32. Straka, 34. a 66. Pašek, 30. V. Žák), Smíchov Plzeň – Malesice 1:0 (1:0, 28. Mičan), Slovan Plzeň – Raková 4:0 (2:0, 22. a 32. Matula, 78. Žák, 80. Dergachov), Vejprnice B – Všeruby 4:0 (1:0, 14. Loukota, 54. Král, 71. Takáč, 81. Davídek), Chrást – Zbiroh 5:1 (1:1, 12., 63. a 71. Maur, 64. Švajcr, 82. Brýla – 13. Špánek vlastní).