Ve čtvrtek večer pokračovaly v regionu krajské fotbalové baráže. Baráž o krajský přebor měla na programu jeden duel, naopak o I. B třídu se bojovalo na dvou stadionech. Po prvních mačích o nejnižší krajskou soutěž jsou spokojenější fotbalisté Merklína, kteří deklasovali Plasy, a také Břasy, které díky gólu z kategorie last minute zdolaly Bolešiny. Holýšov bude muset o krajský přebor pořádně zabojovat. V Chlumčanech sice po prvním poločase vedl, ale domácí Keramika skóre otočila.

Děkovačka fotbalistů Merklína po výhře 5:0. | Video: Sokol Merklín FOTBAL

O KPM: TJ Keramika Chlumčany - TJ Holýšov 2:1

Fotbalisté Holýšova, kteří v souboji s chlumčanskou Keramikou obhajují krajský přebor, budou muset v odvetě, která je na programu v neděli od 18 hodin, pořádně zabrat. Na jihu Plzeňska sice díky trefě Černohorského vedli 1:0, ale po obrátce se dvakrát prosadil domácí Vojáček a zařídil svému týmu výhru 2:1.

TJ Keramika Chlumčany (modří), archivní snímek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Holýšovští se navíc v odvetě budou muset s největší pravděpodobností obejít bez elitního kanonýra Václava Šperla, který v nastavení uviděl od rozhodčího Bogdana červenou kartu za použití hanlivých výrazů k jeho osobě a výzvu na "fight". Alespoň tak je to uvedeno ve veřejném zápise o utkání.

TJ Holýšov (modří), archivní snímek.Zdroj: Deník/Filip Nekola

„Chlumčany nám ukázaly, jak se bojuje. Nám totiž bojovnost na hřišti chyběla. Byli jsme slabí v osobních soubojích, a od toho se to celé odvíjelo. Ani moc šancí jsme si nevytvořili, zatímco Chlumčany se do příležitostí dostávali až příliš snadno. Prohráli jsme, ale ještě nás čeká odveta, takže je to otevřené," uvedl po zápase holýšovský kouč Václav Kaas.

Poločas: 0:1. Branky: 48. a 58. Vojáček - 18. Černohorský. Rozhodčí: Bogdan - Říha, Krůs. ŽK: 2:4 (36. Kulhánek, 45+1. Hrdlička - 35. a 90+3. Šperl, 82. Růžička, 89. Černohorský). ČK: 0:1 (90+3. Šperl). Diváci: 230. Sestava TJ Keramika Chlumčany: Lösch - Milota, Jan Havlík, Štolle, Kulhánek, Vojáček, Hrdlička, Tomášek, Potočník, P. Šimána (88. Hýbner), Švec (46. Smola, 90. Multrus). Trenér: Vladimír Kudláček. Sestava TJ Holýšov: Zach - Zavadil, Syrovátka (90. Syrovátka), Hess (76. Kozák), Prokop, Černohorský, Růžička, Šperl, Michálek, Kraus, Kadar (54. Levchenko). Trenér: Václav Kaas.

O I. B třídu: TJ Sokol Merklín - TJ Sokol Plasy 5:0

Zdroj: Sokol Merklín FOTBAL

„Výsledek je samozřejmě moc dobrý, vůbec jsme nečekali, že bychom mohli vyhrát takhle vysokým rozdílem, ale pořád jsme jen v poločase. Čeká nás odveta na hřišti soupeře a ve fotbale se může stát cokoliv. Všechny kluky musím pochválit, někteří nebyli stoprocentně fit, ale odjezdili to a podali výborný výkon," těšilo trenéra Merklína Václava Vopičku, který je ovšem aktuálně v trestu, a tak barážové utkání sledoval pouze v roli diváka.

Poločas: 2:0. Branky: 56. z penalty a 67. z penalty Hruška, 23. Bláha, 44. Voráček, 69. Šobr. Rozhodčí: Kripner - Frgal, Sladký. ŽK: 2:5 (57. Šobr, 81. Eild - 55. a 56. Švajdlenka, 55. Koudele, 57. Országh, 64. Babuška). ČK: 0:1 (56. Švajdlenka). Diváci: 150. TJ Sokol Merklín: Bacík - Schejbal, Wild, Masec, Marek (80. Jindra), Voráček, Vachovec, Haník (69. Ritter), Hruška, Šobr (73. Angelov), Bláha (69. Regner). Trenér: Jaromír Liška. TJ Sokol Plasy: Švajdlenka - Pochobradský, Randa, Babuška, Petrlík (26. Lutsenko), Jaroš (67. Háva), Brejník, Sudík, Koudele, Országh, Netušil. Trenér: Miroslav Špelina.

Zdroj: Sokol Merklín FOTBAL

O I. B třídu: SK Primalex Břasy - SK Bolešiny 2:1

Úvodní utkání baráže mezi domácím Primalexem Břasy a Bolešiny dostalo pořádné grády až po změně stran. Domácí se zásluhou Adámka ujali vedení, ale za soupeře z Klatovska srovnal o chvíli později Radek Šindelář. Když už to vypadalo, že diváci vítěze nepoznají, udeřil břaský Dlesk, který svou trefou v 90. minutě rozhodl o tom, že k I. B třídě má blíže právě Primalex.

Poločas: 0:0. Branky: 63. Adámek, 90. Dlesk - 67. R. Šindelář. Rozhodčí: Rada - Mifková, Ruda. ŽK: 2:2 (60. Dlesk, 61. Nový - 49. Jakub Pitel, 60. Hodl). Diváci: 200. Sestava SK Primalex Břasy: Kubík - Nový (64. Triner), Vlček, Filmak, Kořínek (90+2. Beneš), Adámek, Hendrych (77. Goth), Hubert, Pfeifer, Dlesk, Mulač (77. Hájovský). Trenér: Miroslav Formánek. Sestava SK Bolešiny: Moravec - D. Kaiser, Jan Brtník, Farný, Hodl, Jakub Pitel, Šilhavý, R. Šindelář, Kolář, Kuchárik (88. O. Kaiser), Jiří Pitel. Trenér: Jiří Šmolc.

Ohlédnutí za středečním výsledky - baráž o F:NL (2. liga): TJ Jiskra Domažlice - FK Viktoria Žižkov 0:0, baráž o I. A třídu: TJ Chotěšov - TJ START Luby 2:2, FC Spartak Chrást - FK Žákava 0:2, TJ Tlučná - SSC Bolevec 2:0.

Víkendový program fotbalových baráží

Baráž o F:NL (FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 2. liga) - sobota 10.15: FK Viktoria Žižkov - TJ Jiskra Domažlice, baráž o krajský přebor - sobota 18.00: TJ Baník Stříbro - TJ Sokol Kralovice (1. zápas), neděle 18.00: TJ Holýšov - TJ Keramika Chlumčany (2. zápas), baráž o I. A třídu (2. zápasy) - sobota 14.00: FK Žákava - FC Spartak Chrást, 15.00: SSC Bolevec - TJ Tlučná, 18.00: TJ START Luby - TJ Chotěšov, baráž o I. B třídu (2. zápasy) - neděle 18.00: SK Bolešiny - SK Primalex Břasy, TJ Sokol Plasy - TJ Sokol Merklín.

