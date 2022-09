„Deset minut před koncem zápasu jsme měli dvě obrovské šance, které jsme ale neproměnili. Netrefili jsme ani prázdnou bránu. Pak na konci jsme udělali chybu uprostřed hřiště, po níž soupeř skóroval do otevřené obrany,“ byl zklamaný trenér Plzně Daniel Prokop.

Jeho tým sahal po vítězství, nakonec ale odešel s prázdnou. „Jinak jsme hráli se Slováckem rovnocennou partii. Ke konci jsme měli i více ze hry, tlačili jsme je, ale nedáme gól. Remíza by tomu slušela více. Bohužel to nebyl první zápas, kdy jsme přišli o body na konci. To se nám nesmí stávat,“ je si vědom kouč viktoriánek.

Teď čeká Plzeň náročný dvojboj, kdy postupně narazí na obě pražská S. „Musíme se na utkání dobře připravit. Zkusíme překvapit. Snad to bude příští týden veselejší,“ dodal Daniel Prokop.

Plzeň – Slovácko 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 88. Bicknell Hailey Moncrief, 90+2. Waltrová. Sestava Plzně: Holíková – A. Radová, Pacandová, Pavlíčková (59. Beštová), Mrázová, Kochanová, Pelikánová (85. Mikešová), Markelová, Šrámková, Z. Lukáčová, J. Lukáčová.

