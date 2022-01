„Domažlice jsou velký favorit. My bychom jim chtěli aspoň trochu zatopit. Ale hlavní cíl je skončit do čtvrtého místa,“ říká na startu zimní přípravy jeden z vejprnických trenérů Roman Baxa. O tom, že by se klub pokusil znovu vybojovat divizi, zatím nepřemýšlí.

„Možná někdy do budoucna. Ale musel by se kádr doplnit zkušenějšími hráči. Teď sázíme na vlastní mladíky. Zázemí na to klub má, teď přibyla umělka,“ naznačuje.

Společně s kolegou Lukášem Paulem prohánějí svoje svěřence už třetí týden. „Až do konce ledna to bude jen hrubá fyzická příprava, vrátili jsme se ke starému způsobu přípravy,“ vypráví Roman Baxa s tím, že to konzultoval i s jinými trenéry.

„A shodli jsme se, že kondici je potřeba do hráčů dostat,“ doplňuje s tím, že od začátku února už to bude i víc o herních věcech.

Přesto sehráli Vejprničtí první přípravný zápas už v sobotu, Koloveč porazili 5:2.

Tři body jsou doma. Dva slepené góly a Motor hořel

„I tady jsem chtěl, aby si kluci hlavně zaběhali. Navíc jsem neměl všechny, někteří marodí. Ale nějaké nedostatky to odhalilo, ukážeme si to při videu na tréninku,“ naznačuje kouč, že nebyl úplně spokojený s výkonem.

Příprava probíhá výhradně v domácích podmínkách. „Do startu jara tu bude skoro třicet tréninků, plus čtyři zápasy a pak ještě pohár,“ popisuje Roman Baxa.

Už teď v neděli hostí Dobřany (15.00), vrcholem přípravy bude zápas s divizním Mýtem, pak hraje ve Vejprnicích ještě německý FC Burglauer.

A před startem přeboru čeká Slavii ještě krajský pohár v Měcholupech.

Jedinou změnou v hráčském kádru je odchod Potočka do Chotíkova. „On hraje i futsalovou ligu za Českou Lípu, kterou preferoval. Neměl moc času s námi trénovat,“ vysvětluje Baxa s tím, že testují dva mladíky z nižších soutěží.