O poznání hůř ale skončily amatérské soutěže. Po chvíli váhání a monitorování situace ohledně nebezpečí nákazy koronavirem byly bez náhrady zrušeny. Fanoušci na vesnicích i větších destinacích přišli o velkou víkendovou zábavu. Fotbalisté zase o fyzickou kondici, kterou tvrdě nabírali v zimní přípravě, jež ve světě jakéhokoliv plejera patří k těm méně oblíbeným. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Musí. Nic jiného vlastně ani nezbývá…

Po uvolnění striktních vládních opatřeních začala řada týmů již trénovat. A některé kluby hrají alespoň přátelská utkání. Jiné celky se zase účastní prestižních krajských turnajů. Pochopitelně, že v nich nejde o body, zato o prestiž a radost ze hry, to ano.

VZPOMÍNKA NA KANONÝRA PŘEŠTIC

V Plzeňském kraji se hraje několik turnajů. Toho největšího – Memoriálu Matěje Strejčka (útočník Přeštic zemřel náhle na konci dubna) se účastní divizní Klatovy, Doubravka, Rokycany, Petřín, Přeštice i Mýto. K nim se přidala třetiligová Jiskra Domažlice a starší dorost plzeňské Viktorie. Nyní o víkendu bylo odehráno už čtvrté kolo. A o zajímavé momenty i výsledky rozhodně nebyla nouze.

„O zorganizování turnaje jsem začal přemýšlet prakticky hned, co byly nižší fotbalové soutěže po prvním jarním kole přerušeny. Bylo to celkem jednoduché připravit a bylo lepší to mít dopředu nachystané a v případě, že by se vládní podmínky neuvolnily, to prostě jen v klidu zrušit či posunout než pak narychlo shánět soupeře na přípravné zápasy,“ sdělil Deníku před začátkem tohoto turnaje hlavní mozek akce a trenér Radek Vodrážka.

A ostatní to jen kvitují. „Výborný nápad, jak si alespoň z části vynahradit sezonu. Při tomto turnaji je skvělá možnost se prosadit a získat potřebné zkušenosti,“ řekl mladičký záložník Klatov Tomáš Partyngl.

„Není to liga, ta se nahradit nedá, ale celkově beru tento turnaj jako skvělé zpestření přípravy na další ročník. Ve hře je kromě prestiže v kraji i nějaké finanční ohodnocení pro nejlepší tři týmy a hlavně nemalá podpora rodiny zesnulého Matěje Strejčka,“ přidal se Kryštof Pavlík, fotbalista TJ Jiskra Domažlice.

PODBOLFÁNSKÁ A LETNÍ LIGA I KORONA 2020

Ale aktuální fotbal v kraji není jen o tomto turnaji. Na pomezí Domažlicka a Klatovska se zase hraje Podbofánská liga, ve které válčí Koloveč i její rezervní tým, dále Chudenice a Švihov. Tento víkend na Chodsku vypukly boje v rámci turnaje Korona 2020. Tady zase bojují týmy Meclova, Tlumačova, Bělé nad Radbuzou a záložního výběru Domažic. Na jihu Plzeňska v Dobřanech odstartoval Memoriál Václava Lecjakse za účasti domácího týmu, Chotěšova, Chlumčan a Štěnovic.

A třeba béčko Viktorie hraje Letní ligu, kde mezi sebou měří síly šest třetiligových celků – kromě Západočechů to jsou mužstva Písku, Bohemians 1905 B, Benešova, Táborska a rezervy Slavie. „Kluci byli dva měsíce bez fotbalu, takže když se vyskytla taková možnost, bez váhání jsme ji přijali. Narazíme na kvalitní soupeře, což je pro hráče jedině dobře,“ nechal se před začátkem Letní ligy slyšet hlavní trenér Viktorie Plzeň B Pavel Fořt.

Fotbal zkrátka v době pandemie upadl do kómatu, ale drtivý dopad nakonec přežil. A to je hlavní…