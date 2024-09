Zdeněk Soukup dnes 13:29

/AKTUALIZUJEME/ Hitem nadcházejícího víkendu na fotbalových trávnících v Plzeňském kraji by měla být dvě derby v Plzni. Především pak to nedělní, v němž hostí rezerva plzeňské Viktorie v 6. kole třetí ligy vedou Jiskru Domažlice. Zajímavý souboj to je především pro domažlického sportovního manažera a bývalého viktoriána Davida Limberského.