V loňské sezoně patřil Rapid k předním celkům krajského přeboru. To by mělo platit i následující ročník. Plzeňský celek nedoznal během léta prakticky žádných změn, k tomu přilákal do svých řad hráče z divizní Doubravky.

Jediná větší změna tak proběhla pouze v letní přípravě. „Máme to teď udělaný trochu jinak než předchozí přípravy. Protože Béčko postoupilo do B třídy, rozhodli jsme se trénovat společně. I proto jsme v úvodu přípravy vždy hráli o víkendu dva zápasy, abychom to nějak rozdělili. S blížícím se startem sezony se to ale zase oddělí nazpátek," vysvětloval trenér Rapidu Pavel Šimsa.

Tomu navíc dělá radost i přístup hráčů k letní dřině. „Na soustředění v Sušici byli skoro všichni, kromě dvou hráčů. Kluci chodí pravidelně, s tím jsme maximálně spokojení. Teď už jen, aby se to projevilo i na začátku soutěže. Loni jsme ten start do sezony měli bídný," upozorňuje kouč plzeňského celku.

Tým Rapidu se přes letní pauzu prakticky nezměnil. Do mužstva však přibyla jedna zajímavá posila. „Z Doubravky k nám přišel na pravou stranu Tomáš Zajíček. To je asi jediná výrazná změna. Jinak se nám povedlo všechno kluky udržet," těšilo Šimsu, který ještě shání do týmu gólmana. „Toho už hledáme delší dobu, ale úplně se nám to nedaří," přiznal bývalý stoper Rapidu.

I tak lze předpokládat, že v novém ročníku krajského přeboru bude Rapid znovu útočit na příčky nejvyšší. „Skončili jsme třetí, tým jsme udrželi pohromadě a k tomu dorazila jedna posila z vyšší soutěže. Určitě nechceme skončit hůř, a výš už moc možností nezbývá," usmíval se Šimsa.