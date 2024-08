Hlasování po úvodním kole vyhrál 20letý mladík Jakub Javorský z Chlumčan, minule získal nejvíc bodů Daniel Skopový z Mýta.

Kdo vyhraje do třetice?

V nominaci je autor hattricku Giuseppe Lanfranchi z Tachova, ale i jeho spoluhráč Ondřej Pavlas, který ve šlágru s Křimicemi perfektně dirigoval obranu. Podruhé v řadě se mezi pěticí nejlepších ocitl kaznějovský gólman Jan Švihořík, doplnili je Jan Černík z Horšovského Týna a Milan Lucák z Kolovče, i on už je ve výběru podruhé.

Vy teď máte možnost rozhodnout o vítězi, s ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Jan Švihořík (Bohemia Kaznějov)

Nejvyšší krajská soutěž má za sebou tři kola a on stále ještě ani jednou neinkasoval. I zásluhou jeho čistých kont se Kaznějov drží se stoprocentntním bodovým ziskem v závěsu za Kolovčí a Tachovem.

Milan Lucák (Slavoj Koloveč)

Jestliže Kaznějov udivuje pevnou defenzivou, tak nováček z Kolovče zaujal ofenzivním pojetím. Ve třech zápasech nasázel soupeřům 19 gólů. A hned pětkrát se trefil právě Milan Lucák, tentokrát dvěma góly přispěl k jasné výhře 7:2 v Radnicích.

Giuseppe Lanfranchi (FK Tachov)

Po dvanácti dnech se vrátil z dovolené ve Slovinsku a Chorvatsku, aby se blýskl ve šlágru kola hattrickem do sítě nováčka z Křimic. „Něco mi to bude stát do klubové kasy, ale přispěju rád,“ usmíval se v rozhovoru pro Deník.

Ondřej Pavlas (FK Tachov)

Nebývá zvykem, abychom do nominace dali dva hráče z jednoho klubu, ale tentokrát si to Tachovští zaslouží, protože Křimice přejeli vynikajícím taktickým výkonem. „Nevím, jestli je naše prohra krutá, ale domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal i křimický trenér Ondřej Zapoměl.

Jan Černík (Dynamo Horšovský Týn)

Jednou brankou se podílel na prvním vítězství svého celku po postupu do nejvyšší krajské soutěže, Horšovský Tým překvapivě vyhrál 3:1 na hřišti plzeňského Rapidu. „Soupeř hrál z hlubokého bloku, do něhož jsme se vůbec nemohli dostat. Kazili jsme přihrávky a nebylo to od nás dobré,“ okomentoval porážku Zbyněk Jiskra, jeden z trenéru Rapidu.