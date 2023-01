Nejsympatičtějším klubem je Spálené Poříčí. Do finále jdou i Radkovice a Losiná

Rozhodovat může také kvalita občerstvení na stadionu či atmosféra během fotbalových mačů. Zkrátka: rozhoduje vše, na co si jen vzpomenete. Hlasovat lze opakovaně až do 31. ledna 2023 do 23.59 hodin. Kdo se stane vítězem?