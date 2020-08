„Domácí mě příjemně překvapili, podali sympatický výkon. Asi jsme o ten jeden gól nakonec vyhráli zaslouženě, ale rozhodně jsme měli o vítězství rozhodnout mnohem dříve. Šance na to byly,“ shrnul utkání trenér Optiků Karel Kalivoda.

Poločas: 0:0. Branka: 61. Lužný. Rozhodčí: Mičan. ŽK: 3:4. ČK: 87. J. Šindelář (R). Diváci: 80.

Rapid Plzeň: J. Liška – Tarhaj, Kořenek, Buček, J. Šindelář, J. Kadlec (85. P. Korelus), Klekner, Salvét, Harmady, Maur (70. Ledvina), Roubal. Trenér: Pavel Šimsa.

Nýrsko: Toul – Výtisk (90. Šnour), Kopřiva, I. Varga (90. Irlbek), T. György, K. Kalivoda ml., I. György (75. O. Kadlec), Bastl (72. Kužma), Lužný, M. Brož, Pavlík. Trenér: Karel Kalivoda st.

Nepomuk – Jiskra B 1:3

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře a po hrubé chybě jsme brzy inkasovali. Ale od té doby jsme soupeře přehrávali a se vší úctou k soupeři, myslím si, že se jednalo o zaslouženou výhru. Jenom mě mrzí, že jsme nepřidali více branek, protože šancí jsme si vytvořili opravdu hodně,“ sdělil Deníku hrající kouč Jiskry Pavel Javorský.

Poločas: 1:2. Branky: 4. A. Viktora – 7. Peroutka, 11. Lucák, 52. Hojda. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 1:2. Diváci: 148.

Nepomuk: Baroch – Voráček, Šafanda, R. Rous (56. J. Nový), Kozák (83. Berkovec), Vosyka (83. Váňa), Michal Baran, J. Kalabza, M. Kašpar, D. Šmíd (74. Skala), A. Viktora. Trenér: Josef Viktora.

Jiskra Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, D. Lešek, Vojtko, Lucák (70. Javorský), Souček (80. P. Vogeltanz), Vlček, Pavlík (90. J. Kalný), V. Černý (80. R. Čadek), Peroutka (90. Sloup). Trenér: Pavel Javorský.

Chotíkov – Černice 1:1

„Bojovné utkání, ve kterém byl Chotíkov asi o chloupek lepší. Každopádně jsme získali cenné dva body, za což jsme moc rádi,“ pochvaloval si trenér Černic Petr Kural.

PK: 3:5. Poločas: 0:0. Branky: 60. Vraštil – 56. Peterka. Rozhodčí: Pena. ŽK: 2:2. Diváci: 140.

Chotíkov: Němec – Buchta, Kučera, D. Míka, M. Míka (74. P. Černý), Michal Praus, Rubricius, Vild (80. Lopata), Vlk, Vraštil (83. Cirok). Trenér: Petr Kučera.

Černice: Bouzek – Toman, Vít, Mlnařík, Mastný, Hohlberger (74. Zeliński), Pechek (79. E. Eger), Skala, P. Eger, Hrach, Peterka. Trenér: Petr Kural.

Vejprnice – Bolevec 4:3

„Byli jsme lepší, dali čtyři góly, ale mrzí mě, že jsme soupeři vlastními chybami prakticky darovali tři branky. Byly to tak nervy až do konce,“ ulevil si kouč vejprnické Slavie Jiří Šámal.

Poločas: 1:1. Branky: 21. a 84. Kramer, 55. Heller, 90+2. Jakub Král – 29. a 87. z penalty Pelnář, 76. Vávra. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 3:5. ČK: 90+3. Loula (B). Diváci: 150.

Vejprnice: Turek – O. Černý, Bayer (73. Potoček), Baxa, Jakub Král, Kramer, Kotva, D. Křen, Svoboda, Puhlovský, Heller (66. A. Kolář). Trenér: Jiří Šámal.

Bolevec: Körner – Šnaider, Humpál (84. Loula), Winkelhöfer, Bublík, Vávra, Vísner (66. Zítek), Pelnář, Soukup, Greif, J. Toman. Trenér: Michal Bublík.

Zruč – Staňkov 3:1

„Se soupeřem jsme se vlastně utkali už potřetí během posledního roku a musím přiznat, že v tomto zápase Staňkov podal zatím nejlepší výkon. I tak si ale myslím, že jsme bez výraznějších komplikací zaslouženě zvítězili,“ tvrdil trenér Zruče Jaroslav Urbánek.

Poločas: 3:1. Branky: 5. Sperl, 14. Knakal, 38. Mošna – 42. F. Dolejš z penalty. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 2:4. ČK: 79. Doležal (S). Diváci: 100.

Zruč: Strejc – F. Korelus, Korous, A. Král, D. Mošna, Knakal, Pavel, M. Fryček (69. Kubeš), Sperl (62. Šulan), Pechman (76. Lang), O. Mašek. Trenér: Jaroslav Urbánek.

Staňkov: Jánský – M. Liška, F. Dolejš, Záhoř, Hrdina (73. Doležal), Mifek, Pitipáč, Bozděch, Šimůnek (81. V. Voves), Gust, Váchal (81. Vrba). Trenér: Milan Kucharič.

Tlumačov – Lhota 2:1

„Byl to první zápas o body po půl roce, takže jsme moc nevěděli, jak to bude vypadat po fotbalové stránce. Celkově to bylo remízové utkání, hosté byli určitě fotbalovější a lepší na míči, ale myslím si, že my si zase vypracovali více příležitostí. Nakonec jsme dokázali vyhrát, i když jsme zhruba třicet minut hráli o deseti a dali si i vlastní gól. V závěru si Lhota vytvořila nápor, ale my jejich šance i se štěstím přečkali. Velmi cenná výhra,“ popsal průběh zápasu spokojený trenér Tlumačova Pavel Čadek.

Poločas: 1:0. Branky: 21. a 65. Wolf – 57. Pfeifer vlastní. Rozhodčí: Bogdan. ŽK: 3:5. ČK: 56. J. Korelus – 90+4. Švehla. Diváci: 156.

Tlumačov: Touš – Leitl, Fořt (67. Minařík), J. Korelus, Žák, Wolf (81. T. Šindelář), Pfeifer, Kobes, Copák (89. Lokvenc), Džugan, Malík. Trenér: Pavel Čadek.

Lhota: Jan Rojík – Záhrobský, P. Nový (75. V. Suda), Horní, Křížek, P. Suda, J. Kohout, Kotrnoch, P. Kalabza (73. Touš), Štverák (67. Langer), Švehla. Trenér: Petr Nykles.

Holýšov – Meclov 3:0

„Chtěl bych hráče pochválit za příkladnou bojovnost a za to, jak zápas zvládli takticky. Před utkáním se nám zranil obránce Šindelář a v prvním poločase i Valachovič, ale kluci se semkli a utkání zvládli,“ těšilo holýšovského trenéra Jiřího Jakše.

Poločas: 1:0. Branky: 2. Remiáš, 79. Černohorský, 88. Šperl. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 2:5. ČK: 52. Levchenko (M). Diváci: 230.

Holýšov: Švihořík – Trhlík, Remiáš (90. Kaas), Černohorský, Valachovič (24. Vítek), Šperl (88. Myška), Michálek, Vnouček, Polák, R. Kraus, Šobr. Trenér: Jiří Jakš.

Meclov: Chrž – Klíma (83. Kopperberg), Kafka, Tolar, Hartl, Kubica (74. Z. Mareš), Levchenko, Čižikov, Suchý (58. Obdržálek), F. Němec, Havlíček. Trenér: Jiří Vogeltanz.

Stříbro – Horní Bříza 0:2

„Přiznám se, že jsem před zápasem měl trošku obavy, protože Stříbro má velice silný tým, navíc jsme ho vloni ani jednou ze dvou pokusů neporazili. Na utkání jsme se tak poctivě připravovali, zápas jsme pojali aktivně a vytvořili si řadu šancí. V prvním poločase jsme skórovali z penalty, v závěru z brejku. Několikrát nás ještě vychytal skvělý brankář Dolejš. Domácí hrozili především ze standardních situací, které skvěle zahrával Lanfranchi,“ okomentoval utkání trenér Horní Břízy Aleš Zach.

Poločas: 0:1. Branky: 33. Mašek z penalty, 90+1. Kellich. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 1:1. Diváci: 152.

Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Tůma (28. Kertis), Vejvoda, Kohut (90. Pavlas), Korynta, Lanfranchi, R. Skopový (62. Bůžek), Stehlík, Pospíchal, Čížek. Trenér: Jakub Křehlík.

Horní Bříza: Zach – Zavadil, A. Lavička, Koudele (78. Netáhlo), S. Rous, Kouřil, Gavrylovskyy (88. P. Voves), Do Thanh Tung, J. Kraček (71. Kellich), J. Mašek, J. Paukner. Trenér: Aleš Zach.