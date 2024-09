Fanoušci plzeňské Viktorie se mají v Evropské lize na co těšit, první výjezd je čeká už koncem října do německého Frankfurtu.

„Je to poměrně blízko, pro fanoušky tedy ideální možnost na výjezd. Všechny bych pozval, aby jeli s námi a těšíme se na jejich support,“ prohlásil pro klubový web kapitán Lukáš Kalvach.

Ano, do Frankfurtu je to z Plzně autem něco málo přes 400 kilometrů, německé město je dostupné i hromadnou dopravou – vlakem i autobusem. Klub velmi stojí o to, aby do Frankfurtu vyrazilo co nejvíce fanoušků.

„Zjišťujeme možnosti, jak s některým z partnerů nabídnout fanouškům možnost dostat se na zápas i zpět pohodlně autobusovou dopravou. Jakmile budeme mít kompletní informace, zprostředkujeme je,“ upřesnil mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Také ceny vstupenek jsou příznivé – spodní ochoz na stání je za 380 Kč, k sezení na horní pak za 900 Kč.