Bude vás vítězství stát něco do klubové kasy?

Samozřejmě. Pokladník Gazi (Jan Petr – pozn. red.) je celej natěšenej, až mě zkasíruje.

Sledujete nějak více anketu Deníku?

Popravdě jsem se o anketě dozvěděl až teď, a to díky svému největšímu fanouškovi, kterým není nikdo jiný než můj největší vzor, můj děda. Dostal jsem nejvíce hlasů, takže to náhoda asi nebude (úsměv).

Navíc tentokrát nebyli v anketní nabídce konkurenti z celku Lhoty…

U kluků ze Lhoty mi je sympatické, že pokud jsouv sestavě kola, tak vyhrávají. Je vidět, že táhnou za jeden provaz a tak to ve fotbale má být.

Po vítězství nad Radnicemi jste dvakrát vysoko prohráli se Stříbrem a Lhotou. Jak se zpětně ohlížíte za oběma zápasy?

Popravdě to pro mne byly asi ty nejhorší výsledky mé dosavadní kariéry a zároveň ty nejhorší výkony, které jsme jako tým předvedli. V obou zápasech jsme nehráli absolutně nic a soupeři nás přejeli jako vlak. Největší problém nám v obou zápasech dělaly standardní situace, které bráníme opravdu otřesně.

Dle sestavy z posledních zápasů je znát, že vás trápí marodka. Je to ten hlavní důvod, proč se vám v závěru podzimu tolik nedaří?

Marodka nás sice trápí ve velkém, ale hlavním důvodem, proč se nám nedaří, je nedostatek hráčů od samého začátku sezony. Lepíme to skoro každý zápas s klukama z béčka a dokonce došlo i na mladíky z dorostu. Takto se krajský přebor prostě hrát nedá. Pokud správně počítám, tak nám chybí šest hráčů ze základní sestavy od začátku sezony. Posila přibyla jen jedna a díky bohu za ni.

Tabulka v kraji je hodně vyrovnaná a na podzim vás čeká ještě jeden zápas s Tlumačovem, který je také namočený ve spodku tabulky. Jak důležitý duel to pro vás bude před zimní pauzou?

Každý zápas je pro nás důležitý a já pevně věřím, že po těch posledních dvou fiaskách, co jsme předvedli, si spravíme chuť a všechny tři body zůstanou doma. Nic jiného nepřipadá v úvahu.

V Černicích jste už nějakou dobu i s bráchou Erikem. Spolu jste byli už předtímv Úněšově. Jste nerozlučná dvojka, že putujete společně fotbalovými kluby?

S bratrem jsme se spolu sešli po našich štacích právě v domovském Úněšově a do Černic jsem ho následně přivedl. A jestli jsme nerozlučná dvojka? Samozřejmě ano. S bráchou jsme si oporou jak v životě, tak i ve sportu. Pracujeme spolu, chodíme spolu cvičit, trénujeme, jsme prostě parťáci na celý život. Tak to zůstane!

V krajském přeboru působíte už čtvrtou sezonu. Máte ještě nějaké vyšší fotbalové ambice?

Nedělám věci bez cíle. Nehraju fotbal, abych se tam šel vyprdět, nebo abych si odškrtl zápas a po utkání skončil u piva. Teď to tedy vypadá hrůzostrašně a po výsledkové stránce je to pro mne asi jedna z nejhorších sezon. Můj cíl je ale jasný, chci si zahrát ještě divizi. Před rokem jsem nějaké nabídky měl, ale z Černic se mi nechtělo. Mám to tu rád a byl tu skvělý kádr, takže věřím, že to zase zvedneme. Jinak by to byla hrozná škoda.

