Dostal jste poměrně hodně hlasů. Kdo vás nejvíce podporoval?

Nejvíc asi hlasovala moje mamka. Ta seděla od rána do večera u počítače. Ale hlasovali taky spoluhráči a kamarádi. Už samotné nominace si nesmírně vážím. Vítězství v anketě beru jako závazek dál na sobě pracovat a neustále se zlepšovat.

Rozhodl jste utkání s Nýrskem jedinou brankou po rohovém kopu. Jste rád, že byla hned vaše první trefa takto cenná? Jak byste popsal celou akci?

Jsem rád, že se mi povedlo vstřelit vítěznou branku. Ale letos jsem se více zaměřil na sbírání asistencí. Chci být komplexní obránce. Už si tu akci moc nevybavuji, ale mám dojem, že Adam Heller zahrával rohový kop a jeden z obránců Nýrska centr odvrátil směrem k němu. Následně Adam poslal skvělý centr na zadní tyč, kde jsem to zavřel a uklidil hlavičkou do brány.

Po vítězství jste se vyhoupli do čela tabulky. Co na to říkáte?

Je to skvělý pocit. Ale nesmíme usnout na vavřínech. Je to odměna za práci v trénincích. Musíme dál makat a věřím, že se tam udržíme co nejdéle.

Pyšníte se výbornou obranou, když jste dosud inkasovali v jedenácti zápasech jen osm branek. Zároveň ale ani nestřílíte příliš branek. Čím to je?

Máme mladé mužstvo. všichni sbíráme zkušenosti. Některé situace v ofenzivní části neřešíme nejlépe. Myslím si, že to bude čím dál lepší. Letos máme na hrotu Csambiho a určitě na jaře připíše daleko více branek. Má velký gólový potenciál.

Od vašich spoluhráčů jsem se dozvěděl, že rád zajdete do města, konkrétně do Nekonečného Šumu. Užíváte si rád taneční parket a vše, co k němu patří?

To jsem přesně čekal, že se najde nějaký dobrák a nabonzuje mě (smích). každopádně do šumu chodím občas jenom po vyhraném zápase. Jinak není nálada. Taneční parket si moc neužívám, protože po zápase mám vždycky nohy v medu.

Na podzim jste ještě neprohráli. Věříte, že to udržíte do konce podzimu?

Já tomu osobně věřím. Čekají nás těžké zápasy, ale když budeme bojovat jeden za druhého a hrát jako doposud, tak sérii můžeme dál prodloužit.

Co se stalo, že jste tak dobře rozehraný zápas s Radnicemi nakonec nedovedli do vítězného konce?

V zápase jsme byli jasně lepší. Bohužel jsme vypnuli na pět minut a soupeř to dokázal potrestat. Ztratili jsme vyhrané utkání, mrzí nás to. Je důležité se poučit z chyb a příště je neopakovat.

