Pět červených karet v jednom zápase, to se hned tak nevidí. V Tlučné při souboji s lídrem tabulky z plzeňského SK Smíchov sledovali oba trenéři domácích, bratři Vašákové, závěr vypjatého mače z tribuny. Náhradní kouč Jaroslav Sadílek dovedl tým k vítězství 2:0, sám byl předtím autorem druhé branky. Vyloučení byli i tři hráči, jeden domácí a dva hosté.

Hlavní rozhodčí udělil v 83. minutě červenou kartu oběma trenérům TJ Tlučná. | Foto: SK Smíchov

„K prvnímu poločasu jsem měl výhrady, i když jsme vedli, nehráli jsme podle představ. O přestávce jsme si k tomu v kabině řekli své, začali jsme lépe, dali druhý gól, ale brzy přišlo vyloučení a pak už jsme jen bránili. Za srdnatý výkon ve druhém poločase byli kluci odměněni třemi body,“ těšilo trenéra Michala Vašáka, který ale závěr střetnutí sledoval i se svým asistentem a starším bratrem Vladimírem jen z tribuny.

K incidentu ze závěru zápasu se kouč Tlučné vyjadřovat nechtěl, DK PKFS s ním už zahájila disciplinární řízení.

Jeho smíchovský protějšek Jiří Sulek byl přece jen sdílnější. „Emoce tam byly. Ale v závěru se do toho možná až zbytečně vložil pomezní rozhodčí. Vyhrotilo se to, padla tam ostrá slova, ale nemyslím si, že by chlapi z Tlučné řekli něco, co by bylo až příliš za hranou. Jsou i horší zápasy,“ okomentoval dvojnásobné vyloučení na domácí lavičce.

Příliš se mu nepozdávala ani červená karta pro útočníka jeho týmu Tomáše Knappa, který střihl ve vápně Tlučné nůžkami a místo míče trefil soupeře do hrudi. Rozhodčí ho nekompromisně vyloučil. „Ten kluk předtím v zápase neudělal jediný faul, naopak schytal hodně ran a pak tohle vyloučení… Nebezpečná hra ano, ale na přímou červenou, se mi to zdálo hodně přísné. Teď se obávám, co přijde za trest. Pro nás je to klíčový hráč,“ tušil kouč Smíchova, že o elitního střelce nejspíš na pár zápasů přijde.

A jak viděl první porážku svého celku v sezoně? „Odehráli jsme velmi dobré utkání, byli jsme lepší, měli jsme převahu i spoustu šancí, ale nebyli jsme schopní dát gól. I proto, že domácím fantasticky zachytal brankář,“ vyzdvihl Jiří Sulek tlučenského gólmana Vlastimila Kovaříka. „Soupeř nás ztrestal po standardce a brejku. Pro nás to byl zápas blbec, pro domácí šťastné vítězství,“ hlesl Sulek.

Tlučná šla do vedení v závěru první půle, když se po rohu na zadní tyči prosadil Jan Seitz, pět minut po přestávce zvyšoval zkušený Jaroslav Sadílek po brejku na 2:0. Chvilku na to musel domácí František Veselý předčasně pod sprchy.

Smíchov pak marně zkoušel přelstít obranný val, co prošlo, pochytal gólman Vladislav Kovařík. Jasný hrdina zápasu, který se hrál v parádní atmosféře, tu pomohl vytvořit i početný kotel fanoušků Smíchova.

Jenže v nervózním závěru se děly věci. Zhruba čtvrt hodiny před koncem vehementně signalizoval pomezní rozhodčí Jakub Rubáš, jenž byl na straně střídaček k hlavnímu sudímu Janu Krausovi. Ještě pár minut se pokračovalo ve hře a při následném přerušení viděl domácí trenér Michal Vašák červenou kartu. Podle zápisu – kritika rozhodčího v nepřerušené hře: „Jdi do pr**** ku*** už!“

Na to reagoval podle rozhodčího asistent Vladimír Vašák slovy: „Vždyť jsem ti nic neřekl, vy jste fakt arogantní s*áči.“ A i on musel na tribunu, tlučenský tým dokoučoval v té době už vystřídaný Jaroslav Sadílek.

Ale s vyloučeními ještě nebyl konec, dvě červené karty pak viděli i hostující hráči. Už zmíněný Knapp a v páté minutě nastavení pak dostal druhou žlutou kartu Miroslav Fujan a i on musel předčasně pod sprchy.

Tlučná vítězství 2:0 uhájila, i když hrála většinu druhé půli o deseti.

A jen tak mimochodem, v Tlučné pomezní rozhodčí Jakub Rubáš, který upozornil na chování domácí lavičky, byl o den později jako hlavní sudí při vítězství Staňkova, prvním v sezoně, nad Bolevcem (3:0) a v 83. minutě vyloučil naráz hned tři bolevecké hráče, vesměs za hrubé nesportovní chování.

Podle zápisu o utkání Michal Pelnář narazil do rozhodčího úmyslně ramenem při přebíhání kolem něho a nechtěl opustit hřiště, stejně jako David Paškan, který se dokonce sudímu pokusil vytrhnout červenou kartu z ruky. A přímou červenou kartu viděl i Jan Šplíchal, který v reakci na Pelnářovo vyloučení podle zápisu rozhodčího uvedl: „Jdi do pr**** už fakt, ubožáku, počkej po zápase, já mam kontakty.“

I trojici vyloučených hráčů Bolevce, stejně jak všechny hříšníky z Tlučné bude řešit Disciplinární komise PKFS.