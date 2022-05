„Je to neuvěřitelné, my jsme jim dali šest gólů v devíti lidech,“ jako by ještě ani teď nemohl uvěřit famóznímu obratu vejprnický trenér Jiří Krištof, který byl prvním hříšníkem zápasu. Už ve 26. minutě viděl od rozhodčího Václava Špilara červenou kartu a musel opustit lavičku.

„Ten zápas mávali laici a my jsme přesvědčení, že minimálně dva góly byly z ofsajdu, ale hlavní sudí nereagoval. Tak jsem si na jeho adresu ulevil směrem k fanouškům, on to zaslechl a tasil červenou,“ popisoval svoje vyloučení šéf vejprnické rezervy.

„Ten rozhodčí to je ale čů…,“ měl uvést podle zápisu o utkání. „Mrzí mě to, byl to úlet, měl jsem se ovládnout, ale zpátky už to nevezmu,“ litoval s odstupem času šéf vejprnické rezervy, který přijel do Dýšiny jen s torzem týmu, protože někteří hráči pomáhali při velké marodce áčku, které hrálo ve stejném čase.

A když byl potom ve 34. minutě vyloučen za faul Petr Loužecký, počastoval rozhodčího Špilara stejnými slovy jako vedoucí družstva i Lukáš Csambal. „A rázem jsme byli v devíti,“ posteskl si Jiří Krištof.

To už zápas sledoval z přilehlé tribunky a viděl jak ještě do poločasu David Csambal snížil na 4:1. „Cítili jsme křivdu, ale nakoplo nás to. Ve druhé půli jsme chtěli výsledek zkorigovat,“ usmíval se vejprnický Jiří Krištof.

Jenže za jeho tým pak začal úřadovat David Král, který nasázel mez 54. a 81. minutou hattrick. Na jeho první gól sice ještě domácí odpověděli, ale pak zahodili i penaltu a vejprnické béčko nejprve druhou brankou Davida Csambala pět minut před koncem srovnalo a Jakub Guldán mu pak zajistil tři body.

„Máme vepředu rychlé kluky, čekali jsme na brejky a dařilo se nám je proměňovat. Soupeř odpadl fyzicky a myslím, že i špatně vystřídal nejlepší hráče,“ zmínil Jiří Krištof odchod Pavla Tesaře a především Jakuba Pěče, autora tří gólů, zhruba dvacet minut před koncem. To už hrála Dýšiná v deseti, v 66. minutě musel pod sprchy po druhé žluté kartě i Václav Muzika.

A jaké měl vysvětlení pro kolaps svého celku Václav Bezdička, hrající kouč Dýšiny? „Asi se nám jich zželelo,“ trpce se pousmál v telefonickém rozhovoru. „Ale Vejprnice musím pochválit, že to nezabalily. Klobouk dolů! Já být na jejich místě, asi bych to psychicky nezvládl. V prvních třiceti minutách bylo pár sporných momentů vyloženě v náš prospěch, nesmyslná druhá červená, první byla taky sporná,“ popisoval hrající kouč domácích Václav Bezdička.

„Klíčové bylo, že my jsme za stavu 4:1 nepřidali další branky, i když jsme šance měli. Zahodili jsme i penaltu, nezvládli jsme to v spíš v hlavách,“ litoval. „Myslím, že jsme se tím proslavili, nikdy jsem nic podobného nezažil,“ doplnil Václav Bezdička.

To jeho vejprnický protějšek Jiří Krištof připomněl, že zajímavý průběh měl už první vzájemný na podzim. „V poločase jsme doma s Dýšinou prohrávali 0:3, abychom ve druhé půli otočili na 4:3. To je rarita,“ usmál se na závěr Jiří Krištof.