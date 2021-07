Rezerva třetiligových Domažlic v sobotním utkání na jihu Plzeňska vstala z mrtvých a ještě do konce úvodního dějství snížila na rozdíl jediné branky.

Přeštice po obrátce ale výsledek 4:3 udržely a v přípravě na nový ročník FORTUNA divize A se radovaly z těsného vítězství. „V úvodu utkání jsme hráli přesně to, co jsme si v kabině řekli. Kluci byli hladoví, plnili taktické pokyny a dali čtyři branky,“ liboval si Stanislav Purkart, trenér Přeštic.

Pak ale přišel zkrat, který ani zkušený kouč nechápal. „Úplně jsme přestali hrát. Soupeř nám dal dvě branky a do poločasu ještě třetí. Bohužel to není poprvé, co jsme takhle vypadli z role. Už vloni na podzim se nám to stalo s Petřínem i Doubravkou,“ zlobil se přeštický lodivod.

Přeštice (ve žlutém) porazily zálohu Domažlic.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

A nepotěšil ho ani výkon po změně stran. „Sice jsme ve druhém poločase byli častěji na míči, byli aktivnější, ale do šancí jsme se příliš nedostávali. Musíme si to pořádně vyříkat, protože takhle to dál nejde,“ uzavřel hodnocení kriticky.

Divoký zápas okomentoval také Purkartův protějšek Pavel Javorský. „Do dvacáté minuty na hřišti existoval pouze jeden tým, a to byly Přeštice. Naprosto zaslouženě vedly 4:0, protože byly lepší ve všech směrech a my vypadali, jako bychom se viděli poprvé,“ nebral si servítky Pavel Javorský, který zápas hodnotil pro web TJ Jiskra Domažlice.

Následně ale jeho tým i díky změnám zázračně ožil. „Na vývoj utkání jsme zareagovali střídáním a přesunutím některých hráčů na jiné pozice, a od té doby jsem na hřišti viděl starou dobrou Benfiku,“ pochvaloval si.

„Do konce prvního poločasu jsme dokázali snížit na 3:4, čehož si moc vážím, protože dostat se z takové deky je něco, za co zaslouží všichni kluci velkou pochvalu,“ řekl domažlický trenér, který věří, že špatný začátek utkání v Přešticích bude pro jeho tým ponaučením pro příště a už se nikdy nebude opakovat.

Horní Bříza přehrála domácí Dobřany

Své přípravné utkání odehrál v sobotu také další tým z Plzeňska, a sice Horní Bříza, která cestovala do Dobřan. Na hřišti týmu, který nedávno překvapivě porazil Lhotu ale neponechala nic náhodě a zvítězila vysoko 6:1.

„I když jsme k zápasu odjeli v hodně kombinované sestavě, kluky musím za předvedený výkon pochválit. Od první minuty si šli za vítězstvím a podali pěkný výkon. Obzvlášť po týdnu těžkých tréninků,“ kvitoval trenér Horní Břízy Aleš Zach, jehož svěřence za týden čeká další utkání v přípravě proti Petřínu.