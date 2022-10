O důležitosti utkání s aktuálním lídrem není třeba diskutovat. To si uvědomuje i samotný kouč Chodů a velí: na Spartu velice rychle zapomenout a přepnout zpět do rytmu České fotbalové ligy. „Pohárovou porážku nemůžu klukům vyčítat, Sparta má velmi dobrý tým. Musí to pustit z hlavy, protože v neděli nás čeká důležitý zápas v ČFL,“ má jasno trenér. Pokud Domažličtí v největším městě na západě Čech uspějí za tři body, bodově se na viktoriány dotáhnou.