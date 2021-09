Stříbro – Nepomuk (sobota 17.00): Ještě v loňské (nebo i předloňské sezoně) krajského přeboru by o favoritovi tohoto duelu zřejmě nebylo pochyb. Stříbro by svého sobotního soka jistě rozstřílelo způsobem nevídaným. Jenže letos je všechno jinak. Baník paběrkuje (alespoň výsledkově) a Nepomuk vítězí - byť většinou jen o jednu branku. Ale právě to ukazuje na momentální pohodu týmu vedeného zkušeným trenérem Josefem Viktorou. Pravidelně zvládat vyrovnané duely za tři body, to je zkrátka něco, co ukazuje na velkou psychickou sílu. Tip Deníku: 1:2.

Zdroj: Deník/Martin Mangl