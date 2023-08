V minulém kole smetli z povrchu zemského Tlumačov, který deklasovali vysoko 4:0. V dalším zápase ale na skalp silného soupeře fotbalisté TJ Dobřany nenavázali. Nováček I. A třídy Plzeňského kraje o víkendu odcestoval v rámci 4. kola soutěže do Malesic a domů se vracel s vysokou porážkou 1:5. Čestný úspěch přitom zaznamenal až v poslední minutě střídající mladíček Josef Šneberger.

Fotbalisté TJ Dobřany (červení), archivní snímek. | Foto: TJ Dobřany / Helena Fabiánová

„Utkání se nám bohužel hrubě nepovedlo, a to hlavně prvním poločase, po němž jsme prohrávali 0:3. Vše bylo z naší strany špatně a jediný, kdo snesl přísnější měřítko, byl Šimon Mertl,“ uvedl pro klubový facebook brankář a asistent dobřanských fotbalistů v jedné osobě Karel Kripner. Dobřany, které v minulé sezoně vyhrály prostřední skupinu nižší I. B třídy, se ale nevzdaly. Trenér Kožíšek zkusil dát týmu nový impuls v podobě poločasového střídání.

„Do druhého dějství vystřídal trenér hned pětici hráčů a myslím si, že se s tím popasovali velice dobře,“ poznamenal gólman, který utkání kvůli zranění nedohrál, a do branky se na jeho místo musel postavit hráč z pole.

„Myslím si, že tento zápas by nás měl nakopnout jako na jaře, kdy jsme prohráli ve Svéradicích. Bohužel nejde hrát jenom na domácím hřišti a pevně věřím, že je to řádná facka, která nás dostatečně probudí. Samozřejmě bychom chtěli poděkovat našim fanouškům, kteří i přes nepříznivé počasí přijeli do Malesic v hojném počtu,“ dodal brankář fotbalových Dobřan Karel Kripner.

TJ Sokol Malesice – TJ Dobřany 5:1

Poločas: 3:0. Branky: 28., 82. a 84. Matas, 8. Potoček, 38. Legát – 90. Šneberger. Rozhodčí: Kraus – Škarda, Sladký. ŽK: 3:3 (13. Legát, 55. Čech, 90. Kepka – 4. T. Mertl, 6. Černý, 84. Š. Mertl). Diváci: 100. Sestava TJ Sokol Malesice: Lecjaks – Čech (82. Kružík), Potoček, Schleis, Maur (67. Boguševshi), Kepka, Legát, Gita, Krinke (46. Šmídl), Matas, Svoboda (65. Žitek). Trenér: Ondřej Pondělík. Sestava TJ Dobřany: Kripner – Smetana (46. Šneberger), Černý, T. Mertl, Š. Mertl, Bouček (46. D. Mertl), Hejhal, Rajt (46. Hájek), Brabec, Radič (46. Hloušek), Roubíček (46. Hloušek). Trenér: Josef Kožíšek.

