Jarní stroj se v posledních týdnech mírně zasekl. Tři zápasy, jedna remíza, dvě porážky. Z toho jedna drtivá. Fotbalisté SSC Bolevec se ale o víkendu vrátili zpátky na vítěznou vlnu. V záchranářském souboji sice s Mochtínem hráli po prvním poločase nerozhodně, ale po změně stran svého soka z Klatovska v rámci 28. kola I. A třídy přejeli jako parní válec. Bolevec nakonec doma na Prokopávce zvítězil vysoko 8:2 a v tabulce je dvanáctý.

SSC Bolevec (černí), archivní snímek. | Foto: Martin Zeman

„Začali jsme dobře, brzy se ujali vedení, ale soupeř bleskurychle vyrovnal. Pak dokonce mohl přidat druhou branku, ale zahodil penaltu, kterou zneškodnil skvělý Körner v bráně. Jinak první poločas nenabídl nějaký extra pěkný fotbal," připustil pětačtyřicetiletý hrající trenér Bolevce Michal Bublík.

A právě on byl po obrátce jedním z velkých hrdinů sobotního střetnutí. K brance, kterou vstřelil už v prvním poločase, přidal ve druhém dějství další tři. A jeho tým nakonec vysoko zvítězil. „Dali jsme gól na 2:1, na 3:1, ale soupeř pak ještě vstřelil kontaktní branku. Ale potom nám to tam napadalo, a nakonec z toho byla jednoznačná výhra, za kterou jsme pochopitelně moc rádi," radoval se Michal Bublík, autor čtyř boleveckých šípů do mochtínské rakve.

SSC Bolevec - TJ Sokol Mochtín 8:2

Poločas: 1:1. 6., 55., 57. a 67. Bublík, 72. a 87. M. Pelnář, 70. Šnaider, 82. Zítek – 7. Osvald, 62. Hibler vlastní. Rozhodčí: Rada - Nesvadba, Kraus. ŽK: 2:0 (30. Paškan, 50. Hibler). Diváci: 60. Sestava SSC Bolevec: Körner - Bublík, Fryček, Pelnář, Paškan, Hibler, Dejmek, Šnaider, Šplíchal (73. Kalčík), Zítek (85. Kuželka), Loula (46. Winkelhöfer). Trenér: Michal Bublík. Sestava TJ Sokol Mochtín: D. Prokop - Lysek, Bejvl, Žiak, Šafránek, Z. Smolík (73. Švátora), Strejc, Pretzemayer, Osvald, R. Smolík, Jarabica. Trenér: Jaroslav Cihlář.

