/ZIMNÍ PŘÍPRAVA/ Druhé utkání zimní přípravy, druhé vítězství. Ale znovu o jeden jediný gól. Jenomže zatímco v prvním duelu padl jediný, ten sobotní byl o poznání výživnější. Fotbalisté vejprnické Slavie se v sobotu chvíli po poledni postavili na umělé trávě v Přešticích místní TJ, kterou dokázali po přestřelce porazit 4:3. O branky druhého týmu krajského přeboru se postarali čtyři různí střelci - Heller, Heindl, Hejduk a Křemenák, který rozhodl předchozí utkání s Bolevcem (1:0).

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice (na archivním snímku hráči v červenobílých dresech) porazili ve druhém přípravném utkání TJ Přeštice těsně 4:3. | Foto: Deník/Filip Nekola

„Zápas s kvalitním soupeřem, ve kterém se nikdo nezranil, což je pro mě teď nejdůležitější," nechal se slyšet trenér Vejprnic Lukáš Paul. „Celkově jsem spokojený asi jen s třiceti minutami naší hry, jinak to nebylo ono," připustil. Znovu zmínil bídnou produktivitou, tady problém, s nímž se jeho družina potýká prakticky celou letošní sezonu. „Jenom v prvním poločase jsem napočítal pět jasných šancí. Sice z toho byly tři tyče, ale na ty se nehraje," kroutil hlavou.

Petřín doma smetl Nýrsko i německý SpVgg Lam. Spokojenost, hlásil Vodrážka

„A co jsme dokázali neproměnit ve druhé půli, to mi hlava nebrala. A když už jsme se dostali do vedení 4:1, tak jsme v závěru hráli až moc na pohodu, takže z toho bylo vítězství opět jenom o jeden gól," poukázal na to, že lídr okresního přeboru Plzeň-jih, který svojí kvalitou patří do vyšší soutěže, dvěma vstřelenými góly upravil konečný výsledek zápasu na 3:4 z jeho pohledu. Nejbližší přípravný zápas sehrají Vejprnice 10. února od 16 hodin proti Tlumačovu, který o víkendu porazil Mrákov 1:0. Tento duel hostí umělá tráva v Domažlicích.

Robstav poprvé klopýtl, na hřišti Brozan přišel o výhru v závěru. Co řekl kouč?