Fotbalisté Chotíkova mají za sebou dva týdny před startem nového ročníku krajského přeboru první ze tří naplánovaných přípravných utkání. V pátek večer odcestoval druhý tým loňské sezony nejvyššího přeboru Plzeňského kraje do Losiné, na hřiště účastníka I. B třídy.

FC Chotíkov 1932 (černožlutí), archivní snímek. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Přestože po většinu zápasu držel balon na svých kopačkách, branku vstřelit nedokázal, a tak utkání skončilo remízou 0:0. „My jsme do Losiné přivezli hodně mladou sestavou, protože jsme kluky, zejména pak ty nové, kteří k nám v létě přišli, chtěli vidět v akci. Co se týče samotného zápasu, od 1. do 90. minuty jsme de facto stále drželi balon na kopačkách, zatímco Losiná se bránila a ani jednou snad nevystřelila na bránu," uvedl hrající trenér Chotíkova Petr Kučera.

„Ale ani my jsme nebyli vpředu moc nebezpeční. Spíš vůbec. Vybavuji si pouze jednu tutovku a několik takových pološancí," uznal sedmatřicetiletý fotbalista. „Náš tlak byl spíš jen po vápno, kombinace nám vázla a zkrátka to nebylo. Je vidět, že máme na čem pracovat, abychom se zlepšili," uvědomuje si Kučera.

Jeho tým sehraje další přípravné utkání v pátek 28. července od 18 hodin doma proti TJ Přeštice, která v pátek deklasovala Koloveč 4:0. Potom ho čeká ještě generálka s rezervou Domažlic, a pak už první kolo přeboru proti Vejprnicím.

