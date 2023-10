Byly to nervy, nekonečný maraton u počítačů, tabletů a mobilních telefonech. Vítězem ankety o nejlepšího hráče 10. kola krajského přeboru se nakonec stal 19letý fotbalista Chotíkova Petr Kolesa, který v dramatickém souboji čtenářů Deníku vyhrál přetahovanou s mladíkem Danielem Kaslem z Baníku Stříbro. Mladý svéráz získal během dvou dnů neuvěřitelných 2009 hlasů, jeho největší konkurent o 68 méně. Celkem bylo v anketě rozdáno 4039 hlasů, což je dosavadní rekord.

Fotbalista Chotíkova Petr Kolesa. | Foto: se svolením hráče

Petr Kolesa se v nominaci ocitl právem. Dvěma góly totiž zařídil svému týmu nečekanou, překvapivou, ale o to cennější výhru 3:1 na hřišti Sokola Radnice, odkud se body jen tak nevozí. Chotíkov zejména díky němu vyhrál podruhé v řadě a stoupá tabulkou vzhůru. Aktuálně je osmý a na třetí Rapid ztrácí bod.

A jak sám věčně usměvavý Petr Kolesa okomentoval utkání na Rokycansku? Po svém. Přesně tak, jak ho znají jeho spoluhráči. „Byl to zápas jako každý jiný. Čtyři cigarety, Red Bull a šel jsem rozdávat radost," usmál se. Nad životosprávou si těžkou hlavu nedělá, fotbalem se především baví.

ANKETA DENÍKU: Kdo byl nejlepším fotbalistou 10. kola krajského přeboru?

Vyhrál jste anketu Deníku o nejlepšího hráče 10. kola krajského fotbalového přeboru. Věděl jste vůbec o tom, že v anketě figuruje vaše jméno?

Ano, věděl. A vzhledem k tomu, že mě v posledním zápase v Radnicích dvakrát trefil míč a byly z toho dva góly, tak jsem nominaci i čekal.

Celkově bylo v tomto kole ankety během dvou dní rozdáno přes čtyři tisíce hlasů. Velkou přetahovanou s mladíkem ze Stříbra jste nakonec vyhrál o pár desítek klikanců. Máte tušení, kdo pro vás nejvíce hlasoval?

Nejvíce pro mě hlasovali kluci z týmu - áčka i béčka. A samozřejmě moje rodina.

Už víte, kolik vás bude vítězství v anketě stát do klubové kasy?

Přesnou částku si nepamatuji, ale už se objevily spekulace, že budu muset přejít na balené cigarety, abych ušetřil…

Fotbalista Chotíkova Petr Kolesa.Zdroj: se svolením hráče

Do Chotíkova jste přišel v létě. Jak se váš přesun ke žlutočerným urodil?

V létě jsem do Chotíkova sice přišel, ale už v roce 2017. Každopádně za těch šest let jsem toho tady opravdu moc nepředvedl, takže asi chápu, že ostatním může připadat, že jsem přišel až letos (smích).

Omlouvám se, asi šotek v mém bločku plném fotbalových informací. V týmu nicméně působíte s bratrem Štepánem. Jak se vám s nim hraje?

S bráchou si na hřišti rozumíme. Je to výborný fotbalista a mám radost, že spolu můžeme hrát. Ale i přesto, že jsme spolu v jednom týmu, většina zápasů, alespoň v minulosti, končila naší hádkou (smích).

Trenér Petr Kučera mi o vás dost povídal. Říkal, že jste trošku zvláštní kluk s poněkud jinými názory. Co si pod tím mohu čtenáři Deníku představit?

Asi s tímto tvrzením nemohu nesouhlasit. Našemu expertovi s elektronickou tužkou tak přijdu zřejmě kvůli hudbě, kterou poslouchám, nebo tím, že mě na zápase béčka přistihl, jak si o poločase dopřávám pár potahů z elektronické cigarety. Ale abych tedy odpověděl na otázku, co si o zvláštním klukovi s jinými názory mohou představit čtenáři, tak mám prostě svojí hlavu a když to řeknu slušně, tak mám většinu věcí jak se říká na salámu.

Takže vás ve fotbale nedokáže nic rozhodit?

Snažím se být na hřišti v klidu a starat se jen o to, abych pomohl týmu. Myslím si, že od minulé sezony, kdy jsem se celkem snadno nechal rozhodit a následně dostal pár kartiček, se mi to zatím daří (úsměv).

Prý jste nedávno dělal IQ testy na bachaře?

Abych trenéra znovu opravil, byly to psychotesty. A zrovna dneska (ve čtvrtek) mi přišel dopis, že jsem psychotesty neudělal…

Už v sobotu hrajete na domácím hřišti s rezervou plzeňského Petřína, aktuálním lídrem krajského přeboru. Jaké utkání očekáváte? S jakým cílem do něj půjdete?

Cíl je jasný: vyhrát a pak pokračovat v hospodě tím, co nám jde lépe než fotbal (směje se). No a co očekávám? Jestli navážeme na výkony z posledních dvou utkání, tak je na domácím hřišti určitě sešvíkáme.

