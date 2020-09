„Na začátku zápasu byli hosté lepší, fotbalovější a my se jen bránili. Ale pomohl nám první gól. Od této chvíle jsme na hřišti dominovali a soupeře do ničeho nepustili. Jsem rád, že jsme zvítězili a odčinili porážku s Meclovem,“ uvedl spokojený kouč Chotíkova Petr Kučera.

Poločas: 1:0. Branky: 32. Vild, 52. Rubricius, 69. Kučera, 89. Lopata. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 2:1. Diváci: 68.

Chotíkov: Němec – Kučera, Kluska, D. Míka, Prais, Rubricius (74. Lopata), J. Vlk, Cirok (46. Vraštil), Vild (80. L. Vlk), Klepal, M. Míka (63. Huml). Trenér: Petr Kučera.

Nýrsko: Jarolím – Kopřiva, Varga (65. Výtisk), T. György, K. Kalivoda ml., I. György, Trumpeš, Lužný, Martin Brož, Pavlík, Kotlan. Trenér: Karel Kalivoda st.

Nepomuk – Tlumačov 0:2

„Věděli jsme, že nás v Nepomuku čeká těžké utkání, a to se nakonec potvrdilo. Za poslední čtyři roky jsme tady snad ani jednou nebodovali, takže jsme moc rádi, že jsme tuto černou sérii v sobotu prolomili. Samotný zápas byl hodně důrazný, odehrával se spíš od vápna k vápnu a příliš šancí divákům v ochozech nenabídl. Ale myslím si, že jsme byli o chloupek lepší, a i proto zvítězili,“ říkal kouč Tlumačova Pavel Čadek.

Poločas: 0:1. Branky: 33. Minařík z penalty, 50. Wolf. Rozhodčí: Petrželka. ŽK: 3:3. Diváci: 140.

Nepomuk: Baroch – Ticháček, Voráček, R. Rous (53. J. Nový), Kozák, Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, Kašpar, Šmíd (63. Berkovec), A. Viktora (71. Marek Baran). Trenér: Josef Viktora.

Tlumačov: Touš – Leitl (88. T. Čadek), Žák, Wolf, T. Šindelář, Pfeifer (90. L. Svoboda), Minařík (80. Hruška), R. Šindelář, Džugan, Hamor, Malík. Trenér: Pavel Čadek.

Horní Bříza – Domažlice B 0:1

„Čekal nás velmi těžký soupeř, což se na hřišti potvrdilo. I tak se nám ale dařilo kombinačně a vytvářeli jsme si i gólové šance. Jsme spokojení, máme stále plný počet bodů, ale teď nesmíme usnout na vavřínech a musíme dál tvrdě pracovat,“ uvědomuje si hrající kouč béčka Domažlic Pavel Javorský.

Poločas: 0:0. Branka: 57. V. Černý. Rozhodčí: Lego. ŽK: 0:2. Diváci: 120.

Horní Bříza: M. Zach – P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, Polák (59. V. Zavadil), Netáhlo, Chocholatý (59. Gavrylovskyy), Kraček, Mašek, J. Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Domažlice B: Červený – T. Korelus, Vojtko, Hojda, Lucák, Vlček (77. Suchý), V. Černý, Hoang Minh Kien (77. Soupír), Souček (46. D. Lešek), Čadek, Peroutka (59. Javorský). Trenér: Pavel Javorský.

Stříbro – Bolevec 3:2

„Je škoda, že jsme ze Stříbra nepřivezli ani bod, protože šance na to byly. V prvním poločase jsme hráli dobře, ale ve druhém dějství soupeř obměnil sestavu a střídající hráči zápas otočili. Baníku gratuluji k bodům,“ řekl trenér Bolevce Michal Bublík.

Poločas: 1:2. Branky: 8. Vejvoda, 59. Bůžek, 77. Lanfranchi – 29. Bublík, 44. Vávra. Rozhodčí: Picek. ŽK: 1:1. Diváci: 68.

Stříbro: Dolejš – Korynta (46. Bůžek), Stehlík (89. Kertis), Lanfranchi (90+2. Žíla), R. Skopový, Pospíchal, Čížek, Kohut, Vejvoda, Vyšín, Zámeček (46. Hřebík). Trenér: Erich Hruška.

Bolevec: Körner – Humpál, Bublík, Vávra, M. Pelnář, Loula (86. Hauer), Toman, Zítek, Soukup (46. Šplíchal, 86. J. Pelnář), Šnaider, Winkelhöfer. Trenér: Michal Bublík.

Vejprnice – Rapid 1:3

„Zápasy s Vejprnicemi bereme jako derby. Ve vzájemných duelech se nám daří u nich, Slavii zase u nás. Jsem rád, že jsme utkání zvládli a dovedli do vítězného konce. Letos nám to zatím víc jde mimo vlastní hřiště, ale už by to chtělo sbírat body také na domácí půdě,“ hodnotil boj ve Vejprnicích asistent Rapidu Plzeň Jaromír Mysliveček.

Poločas: 1:2. Branky: 9. Bayer – 3. a 13. P. Korelus, 72. Čupalka. Rozhodčí: Mifková. ŽK: 1:4. Diváci: 120.

Vejprnice: Vavrík – Heindl (90. Jindřich), Rada, Bayer (73. Gesl), J. Král, Kramer, Kotva, R. Křen (90. Vomáčka), D. Svoboda, Puhlovský, Potoček (59. Kolář). Trenér: Jiří Šámal.

Rapid Plzeň: J. Liška – Tarhaj, Kořenek, J. Šindelář, Kadlec (65. Maur), Klekner, Harmady, T. Roubal (55. Žemlička), P. Korelus (78. Buček), Ledvina, Čupalka. Trenér: Pavel Šimsa.

Holýšov – Lhota 2:5

„Mrzí mě, že jsme na začátku druhého poločasu dostali branku na 2:2, ale jinak jsem s hrou hráčů moc spokojený. Kluci bojovali a směrem dopředu podali opravdu výborný výkon,“ chválil své parťáky na hřišti trenér vítězné Lhoty Petr Nykles.

Poločas: 1:2. Branky: 14. a 46. Remiáš – 59. a 63. P. Kalabza, 6. D. Křížek, 40. Horník, 69. M. Křížek. Rozhodčí: Schveinert. ŽK: 3:3. Diváci: 150.

Holýšov: Švihořík – D. Zavadil, Trhlík, Remiáš, Černohorský, Valachovič, Šperl, Michálek (69. J. Vítek), Vnouček, L. Polák (46. Šobr), Kraus. Trenér: Jiří Jakš.

Lhota: Šoltys – Záhrobský, Horník (85. V. Suda), Křížek (75. Timkovič), Matas, P. Suda, Šroubek, Kohout, Kotrnoch (85. P. Nový), P. Kalabza (65. M. Křížek), Štverák. Trenér: Petr Nykles.

Zruč – Meclov 0:4

„Dali jsme po chybě domácích brzy šťastný gól, který nám pomohl a byli jsme v laufu. Hráli jsme opravdu dobře a odměnou nám byly tři body,“ těšilo trenéra Meclova Jiřího Vogeltanze. „Celkově to byl pro oko diváka pěkný fotbal,“ dodal.

Poločas: 0:3. Branky: 2. a 18. Havlíček, 39. a 80. J. Suchý. Rozhodčí: Říha. ŽK: 1:0. Diváci: 100.

Zruč: Strejc – Sperl (62. Róth), Pavel, Mašek, Tobrman, Kubeš (46. J. Kučera), Mošna (79. Korous), F. Korelus, D. Král, Fryček (83. Lang), Pechman. Trenér: Jaroslav Urbánek.

Meclov: Chrž – Klíma, Tolar (13. Pačesný), Hartl, Kafka, Čižikov, J. Suchý, Obdržálek, Mareš (72. Levchenko), Havlíček, Němec (82. M Suchý). Trenér: Jiří Vogeltanz.

Staňkov – Černice 0:3

„Jednoznačné utkání. Od začátku do konce jsme byli na hřišti lepším týmem. Řekl bych, že výsledek 0:3 je z pohledu domácího týmu ještě milostivý,“ sdělil Deníku těsně po zápase trenér Černic Petr Kural, jehož svěřenci se v tabulce krajského přeboru dostali už na třetí místo.

Poločas: 0:1. Branky: 20. J. Müller, 58. Hrach, 60. Peterka. Rozhodčí: Mičan. ŽK: 1:0. Diváci: 120.

Staňkov: Jánský – M. Liška (54. Mifek), F. Dolejš, Hrdina, Pitipáč, Váchal (66. V. Voves), Gust, Záhoř, Šimůnek (74. Vrba), Doležal, Rusnak. Trenér: Milan Kucharič.

Černice: Bouzek – Vít, Mlnařík, Pechek (75. Toman), Hrach, Peterka (82. M. Müller), Švejda, Hohlberger (82. Nedvěd), Fürbacher (75. Chvojka), J. Müller, E. Eger. Trenér: Petr Kural.