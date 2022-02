„Vyšli jsme Mariánkám vstříc, protože jim vypadl soupeř. My jsme se s hráči viděli poprvé po dvou měsících a nedělám proto z výsledku žádnou tragédii. Pro nás to byl první zápas, zatímco pro Mariánky už čtvrtý,“ vysvětloval trenér Chotíkova Petr Kučera.

„Je to podle mě hodně krutý výsledek. Mariánky, co měly, to proměnily. My jsme bohužel byli slabší v koncovce. Celkově se ale hrálo na těžkém zmrzlém terénu a jsme rádi, že jsme to odehráli bez zranění,“ dodal ještě k zápasu chotíkovský kouč. Chotíkovští se začínají připravovat na druhou část sezony později než ostatní týmy.

Senco uspělo v Praze, kouč zastal i roli rozhodčího

„Myslím si, že jsem na kluky docela hodný trenér. Měli nějaké individuální plány a kromě dvou všichni odběhali to, co měli. My jsme ještě trénovali v listopadu a pak jsem dal hráčům dva měsíce oraz. Vzhledemk soutěži, kterou hrajeme, je podle mě šestitýdenní příprava dostačující,“ upřesňoval zkušený trenér.

Ten odtajnil i nějaké změny v kádru, které se udály přes zimu. „Měli jsme dlouhodobě problém s gólmany. Vrací se Dominik Bejdák z Německa a ještě dorazí další brankář, kterého zatím nechci jmenovat,“ řekl Kučera, který může počítat i s dalšími novými tvářemi.

„Ještě máme domluvené hráče do pole. Prozradit můžu, že se přesunul z béčka do áčka Jirka Kelner, jenž překonal zdravotní trable. Plus se k nám z Německa vrací i Jakub Vlk. Zároveň máme na zkoušce dva kluky, jednoho z karlovarského přeboru. Jsme tak s příchody plus pět oproti podzimu. Opustil nás Lukáš Vlk, který bude hrát za Seč,“ vysvětloval Petr Kučera.

Pozor, změna! Divizní Klatovy změří síly s rezervou fotbalové Viktorie Plzeň