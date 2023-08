Už v pátek začíná na dvou stadionech nový ročník fotbalového krajského přeboru. Chotíkov, který v loňské sezoně skončil na historickém druhém místě, přivítá na svém hřišti od osmnácti hodin Slavii Vejprnice.

V pátek startuje nový ročník krajského přeboru. Chotíkov vyzve Vejprnice a rezerva plzeňského Petřína přivítá Zruč. | Foto: David Koranda

„Už dlouhodobě míváme první kola slabší, takže musíme být obezřetní. Čeká nás na úvod nesmírně těžký soupeř, který spíš posílil a určitě bude letos patřit k tomu nejlepšímu v celé soutěži,“ míní chotíkovský hrající trenér Petr Kučera.

Sám neočekává, že by se opakovala situace z konce předcházející sezony, kdy Chotíkov vejprnického soka svalil jednoznačně 5:0. „Určitě ne, myslím, že to bude úplně jiný zápas. Čekám spíš vyrovnané utkání, které budou rozhodovat maličkosti. Pevně však věřím, že naplno využijeme výhodu domácího prostředí, kde se nám hraje velmi dobře,“ přeje si osmatřicetiletý kouč.

FC Chotíkov 1932 (černožlutí), archivní snímek.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Ve druhém dnešním zápase hostí rezerva divizního Petřína fotbalisty Zruče, kteří se na novou sezonu naladili úterní výhrou 3:2 proti Přešticím, přestože po patnácti minutách prohrávali 0:2. „Petřín? Asi nás tam čeká peklo,“ usmívá se ostřílený trenér Zruče Jan Kraus. Základem případného úspěchu je podle něj stav hráčského materiálu. „Abychom mohli být proti Petřínu, ale i v soutěži konkurenceschopní, potřebujeme být v plné síle,“ tvrdí.

„Co se týče samotného zápasu, tak já vlastně ani nevím, co od něj očekávat. Petřín je určitě favorit a my jich můžeme od něj dostat pět, ale také to může skončit opačně. Uvidíme, necháme se překvapit,“ říká Jan Kraus.

„Každopádně do Plzně nejedeme s předem poraženeckou náladou. Z domácích máme určitě respekt, ale ne přehnaný. Nechceme prohrát a o dobrý výsledek se porveme,“ slibuje fanouškům Zruče trenér týmu Jan Kraus.

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL (Česká fotbalová liga), skupina A – pátek 18.00: Králův Dvůr – Jiskra Domažlice, sobota 14.30: FK Robstav – Bohemians Praha B (hř. Zbůch), neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Motorlet Praha.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Rokycany, Baník Sokolov – SENCO Doubravka, 10.30: Klatovy – Otava Katovice, 17.00: Hořovice – Tachov, neděle 10.30: Jiskra Domažlice B – Spartak Soběslav.



Krajský přebor – pátek 18.00: Petřín Plzeň B – Zruč, Chotíkov – Slavia Vejprnice, sobota 10.15: Horní Bříza – Holýšov, 18.00: Nepomuk – Sokol Plzeň-Černice, Okula Nýrsko – Baník Stříbro, Lhota – Košutka Plzeň, Rapid Plzeň – Slavoj Mýto, neděle 18.00: Radnice – Bohemia Kaznějov.



I. A třída – sobota 10.15: Dobřany – Sušice, 14.00: Koloveč – Staňkov, 15.00: Horšovský Týn – Start Luby, 18.00: Křimice – Sokol Kralovice, neděle 15.00: Tlumačov – Smíchov Plzeň, 16.00: Malesice – Žákava, 18.00: Tlučná – Bolevec, Keramika Chlumčany – Slovan Plzeň.

