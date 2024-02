Třetí zápas zimní přípravy, třetí porážka. Ne, fotbalistům Chotíkova to ve zkouškovém období před jarní částí krajského přeboru vůbec nejde. Loňský vicemistr Plzeňského kraje o víkendu absolvoval utkání na umělé trávě v Chlumčanech proti domácí Keramice, ale opět neoslnil (zklamal).

Fotbalisté FC Chotíkov 1932 (na snímku hráči ve žlutých dresech ze zápasu proti Švihovu) prohráli třetí přípravný zápas, tentokrát padli v Chlumčanech. | Foto: Jindřich Schovanec

Stejně jako předtím se Slovanem Plzeň, respektive se Švihovem. Chotíkovští fotbalisté prohráli 2:4, jejich branky vstřelili Lukáš Kuhajda se Zbyňkem Paškem. „Opět špatný výkon," čertil se hrající trenér chotíkovských fotbalistů Petr Kučera, který měl tentokrát k dispozici osmnáct hráčů. Ani ty však porážce společně nezabránili. „Nestačí jen přijít," pálil ostře do svých řad s tím, že od některých hráčů postrádá správný přístup a zápal do hry. „Chlumčany byly po celou dobu utkání živější, nebezpečnější, lepší. Kdyby jejich hráči proměňovali šance, mohlo to skončit i vyšším rozdílem," připustil Petr Kučera.

Bývalému spoluhráči chytil penaltu, ale porážce nezabránil. Zašije si rukavice?

Pokud se jeho tým v dalších týdnech nezvedne a nezlepší, bude mít na jaře problém. Po loňském stříbru, které bylo pro Chotíkov historickým úspěchem, se tým "od Globusu" nachází po podzimu na devátém místě krajského přeboru s tím, že na čtvrtý Holýšov ztrácí pouhých pět bodů, ale na jedenáctý Kaznějov má jen dvoubodový polštář. A pokud se v kádru žlutočerných nic rapidně nezmění, mnohem pravděpodobnější než posun je strmý sešup dolů.

Zimní příprava: Doubravka zdolala německý Lam, divizní Petřín dostal naloženo