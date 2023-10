/KRAJSKÝ FOTBAL/ Jedním ze šlágrů 11. kola krajského přeboru bude nepochybně sobotní souboj mezi Chotíkovem a rezervou plzeňského Petřína. Tedy střet dvou týmů, které v minulé sezoně skončily v elitní trojce nejvyšší krajské fotbalové soutěže. Lehkým favoritem utkání jsou mladíci ze Slovan, ale Chotíkov se po matném začátku v poslední době zvedá a lídrovi přeboru bude chtít doma zatopit.

Poslední vzájemné utkání mezi Chotíkovem a rezervou plzeňského Petřína ovládli na začátku června jednoznačně mladí Plzeňané (6:0). | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„My jsme teď dvakrát za sebou vyhráli, navíc po překvapivě dobrých výkonech,“ poukázal hrající kouč Chotíkova Petr Kučera na tříbodové úspěchy s Nýrskem a Sokolem Radnice. „Chceme na to navázat a vyhrát i doma s Petřínem, i když víme, že nás nečeká nic jednoduchého,“ uvědomuje si osmatřicetiletý kouč.

Malou výhodou pro Chotíkov by mohl být fakt, že áčko Petřína hraje ve stejný den i čas svoje divizní utkání v Hořovicích, takže rezerva v Chotíkově nebude moci využít žádné posily z prvního týmu. „Víme o tom. Pro nás je to možná malinko výhoda, ale myslím si, že Petřínu je to jedno. Oni mají široký kádr, velkou základnu, šikovné mladíky, kteří když hrají, není poznat, že by byli nějak slabší,“ chválí Petr Kučera svého soka před sobotní bitvou, která začíná v 16.00.

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 14.30: FK Robstav – České Budějovice B, neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Povltavská FA, 16.00: Táborsko akademie – Domažlice. FORTUNA divize A – sobota 10.30: Komárov – Doubravka, Domažlice B – Katovice, 16.00: Rokycany – Aritma Praha, Hořovice – Petřín Plzeň, Soběslav – Klatov, neděle 14.00: Tachov – Mariánské Lázně. Krajský přebor – sobota 10.15: Horní Bříza – Radnice, 12.00: Kaznějov – Stříbro, 16.00: Chotíkov – Petřín Plzeň B, Rapid Plzeň – Košutka, Vejprnice – Nepomuk, Zruč – Černice, neděle 16.00: Holýšov – Nýrsko, Mýto – Lhota. I. A třída – sobota 10.15: Dynamo Horšovský Týn – Smíchov Plzeň, Sokol Kralovice – Dobřany, 12.00: Slovan Plzeň – Žákava, 16.00: Křimice – Tlučná, Bolevec – Sušice, neděle 16.00: Staňkov – Sokol Malesice, Slavoj Koloveč – Keramika Chlumčany, Start Luby – Start Tlumačov. I. B třída, skupina A – sobota 12.00: Sparta Dlouhý Újezd – Klenčí pod Čerchovem, 16.00: Kdyně – Slavoj Koloveč B, Krchleby – Merklín, Chotěšov – Planá, Bor – Chodov, neděle 16.00: Mrákov – Stod, Postřekov – Stráž. I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Měcholupy – Sokol Losiná, Sokol Blovice – Pfeifer Chanovice, Svatobor Hrádek – Starý Plzenec, neděle 15.00: Klatovy B – Spálené Poříčí, 16.00: Švihov – Svéradice, Horažďovice – Kovodružstvo Strážov, Sokol Mochtín – Bolešiny. I. B třída, skupina C – sobota 16.00: Dýšina – Mladotice, Slávia Úněšov – Slavoj Mýto B, Volduchy – Město Touškov, neděle 16.00: Rokycany B – Plasy, Spartak Chrást – Zbiroh, Horní Bříza B – Zruč B, Slavia Vejprnice B – Strašice.

Pohár PKFS: Chlumčany ukončily Vejprnice, gólman Slavie utrpěl zlomeninu žebra