„Jsem spokojený tak napůl. Společně jsme se sešli až v polovině července. Předtím kluci měli individuální plány, co mají odběhat. Chtěl jsem jim dopřát delší volno v létě, takže jsme to pak museli všechno trochu dohánět před startem soutěže. To bylo vidět v přípravných zápasech,“ přiznal Petr Kučera.

Z archivu: Fotbalisté FC Chotíkov 1932 (černožlutí).Zdroj: Filip Nekola

Chotíkovští v prvním zápase prohráli s Malesicemi 3:4, následně si v další divoké přestřelce poradili s Košutkou 5:4. V dalším duelu pak remizovali se Žákavou 2:2. „Střelecky to bylo dobré, ale vzadu máme poměrně velké problémy,“ je si vědom bývalý trenér futsalistů Interobalu.

Zeman v Přešticích a další exligisté ve fotbalových týmech z Plzeňského kraje

Tomu se povedlo během krátké letní pauzy výrazně okysličit svůj tým. „Kádr jsme trochu rozhýbali, protože jaro nebylo z naší strany dobré. Rozhodli jsme se proto do toho říznout. Skončil Pepa Adlt, jehož fotbal příliš nebavil. Rozloučili jsme se také s Martinem Rubriciusem. Je to kvalitní hráč a bude nám po herní stránce chybět, ale jeho tréninková morálka a příprava na zápasy nebyly ideální,“ vysvětloval hrající kouč Kučera, který však přilákal do Chotíkova zajímavé tváře.

Z archivu: Fotbalisté FC Chotíkov 1932 (černožlutí).Zdroj: Filip Nekola

Chotíkovský tým získal Lukáše Kuhajdu z Vejprnic, Jakuba Sluku z Křimic, Pavla Nového z Německa a Karla Rozbouda z divizní Doubravky. „Rozhodla rychlost v jednání, snažil jsem se to vyřešit co nejdřív. Samozřejmě nějaká jména ještě nevyšla, ale i tak si myslím, že jsme kvalitně posílili. Všichni toho mají hodně odkopáno i ve vyšších soutěžích. Zároveň mohou nastoupit i na více postech a jsou to všichni hráči do kombinace,“ mnul si ruce ostřílený kormidelník.

Kdo v přípravě vyhrává, špatně trénuje, usmívá se trenér Lhoty Petr Nykles

Ten tak cílí i na vyšší příčky. „Řekl jsem klukům, že loňské sedmé místo byl neúspěch. Podle toho se tak odvíjí naše ambice v novém ročníku. Zároveň nechceme slevit z našeho atraktivního herního stylu,“ dodal Kučera.

Soupiska FC Chotíkov 1932 - podzim 2022

Brankáři: Lukáš Němec (98), Martin Plic (05), Luděk Šilhánek (89). Obránci: Patrik Černý (93), Tomáš Denk (97), Jakub Huml (99), Kašpar Klepal (91), Martin Míka (79), Michal Prais (92), Libor Stehlík (02), Robert Vomáčka (01), Karel Rozboud (97). Záložníci: Bronislav Buchta (97), Adrian Cirok (01), Petr Kučera (85), David Míka (81), Sebastián Sibal (00), Lukáš Kuhajda (95), Jakub Sluka (91), Pavel Nový (96), Jiří Kellner (91). Útočníci: Miroslav Lopata (95), Jan Vild (93), Lukáš Vlk (00). Přišli: Kuhajda (Vejprnice), Sluka (Křimice), Nový (Německo), Rozboud (Doubravka). Odešli: Adlt (Lhota), Rubricius (Malesice). Trenér: Petr Kučera. Asistent trenéra: Adam Forman. Vedoucí mužstva: Jan Němec.

Nováček chce do elitní trojky. Největší favorit? Tachov, zní z petřínského béčka