Jak jste byl po osobní stránce spokojený s uplynulým ročníkem? Bodově to byl můj zatím nejproduktivnější ročník. Gólů mohlo být samozřejmě více, ale v tomto ohledu jsem s jarní částí více méně spokojený.

Dařilo se celkově i béčku Petřína, které skončilo třetí. Berete to jako úspěch?

Na Petříně jsou ambice vždy nejvyšší. Třetí místo bych určitě nehodnotil negativně. I když byly zápasy, které jsme si prohráli sami, a následnou ztrátu na druhé místo jsme již nestihli na konci sezony dohnat. Na druhou stranu se už dlouhou dobu nestalo, aby áčko i béčko skončilo na třetím místě v divizi, resp. krajském přeboru. Dařilo se i mládežnickým kategoriím, takže to byl klubově velmi povedený ročník.

Střídavě jste naskakoval i za A tým v divizi. Jak těžké je na Petříně se prosadit do prvního týmu?

Áčko s béčkem trénují společně a už od začátku sezony v týmu zůstávají pouze hráči, kteří mají potenciál se dříve nebo později prosadit v A týmu. Když se nám výsledkově dařilo, tak je samozřejmě o něco složitější se dostat do základní jedenáctky. Vítězná sestava se většinou neměnila, takže hráči, kteří v ní nebyli, si museli říct o místo pracovitostí v tréninku a výkony v zápasech za B tým.

Mýto se připravuje pod novým koučem a skládá kádr na nový ročník

Od nové sezony budete hrát v nižší německé soutěži. Proč jste se rozhodl pro změnu?

Na Petříně jsem hrál přes 10 let a chtěl jsem změnu, vyzkoušet něco nového. Každopádně jsem zde prožil skvělé roky a chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat všem spoluhráčům, trenérům a vedení klubu. Momentálně navíc řešíme trénování u mládeže, takže bych nemusel odcházet úplně (úsměv).

Už víte, jak náročná soutěž vás čeká? Jaké naší bys jí přirovnal?

Zatím jsem byl pouze na několika trénincích a turnaji, takže na hodnocení je ještě brzo. Největší rozdíl jsem zatím zaznamenal v intenzitě osobních soubojů, čemuž se budu muset trochu přizpůsobit. Naopak mi přijde, že na tom hráči nejsou technicky tak dobře, jako u nás. Kvalitativně bych tým přirovnal někam mezi krajský přebor a divizi, ale to budu moci hodnotit až po delší době.

Nebude to případně po sportovní stránce krok zpátky?

Tak to neberu, osobně se chci pořád zlepšovat. Chtěl jsem však vyzkoušet novou výzvu a u nás není tolik možností, kam odejít na podobné úrovni. Nechtěl jsem odcházet k některému z rivalů, tak jsem se rozhodl pro zahraničí. Vzhledem k tomu, že se tam nebudu stěhovat, tak jsem si i kvůli dojezdové vzdálenosti vybral Německo. Po sezoně jsem dostal nabídku a měl jsem pár dní na rozhodnutí. Moc se na to těším a doufám, že bude sezona minimálně stejně tak úspěšná, jako ta minulá.

Lhota přestřílela Bolevec. Trenér ocenil novou posilu ze Stříbra, ale i soupeře