Kouč plzeňského klubu tím naráží na finanční možnosti prvních Přeštic, druhého Lomu a třetích Českých Budějovic B. „Investují do týmu nesrovnatelně více peněz než zbytek mužstev divize. Jejich rozpočty jdou přes milion. Když to přeženu, tak my máme na áčko 400 tisíc korun se vším všudy. Myslím si, že u Přeštic je to zhruba o milion více. V Lomu to samé, tam hrají kluci, kteří berou 20 tisíc korun měsíčně,“ tvrdil Radek Vodrážka.

Za Lom kopou bývalí prvoligoví fotbalisté Jan Šimák a odchovanec Viktorie Plzeň Lukáš Pfeifer. „Fáfa (Pfeifer) říkal, že teď má více, než bral v první lize v Pardubicích,“ dodal lodivod Petřína.

Není vyloučené, že kvůli vyloučení Vyšehradu z ČFL postoupí z divize skupiny A dvě mužstva. „To by bylo ideální, protože příští sezonu, kdy už chceme hrát o postup, by ubyli dva silní konkurenti,“ řekl Vodrážka.

Na začátku března se na klubovém teambuildingu řešilo, jestli na postupové ambice bude stačit současný kádr, nebo se porozhlédnout po nějaké posile. „Uvidíme, jak dopadne jaro. Myslím si ale, že do toho nikdy nepůjdeme nějakými obřími nákupy hráčů. Nelze jít cestou navyšování členských příspěvků v mládežnických kategoriích a pak rodičům vysvětlovat, že jsme koupili sedm lidí za půl milionu a dáváme jim 20 tisíc měsíčně. Spoléháme na odchovance, takže od ročníku 1999 si každý rok necháváme šest sedm kluků pro A a B tým a ostatní pouštíme do klubů v kraji. V létě to asi nebude jiné. Máme mladý kádr, takže kluci ještě nejsou na výkonnostním vrcholu. Pokud se nerozprchnou, tak bychom se měli ještě několik let zlepšovat,“ naznačil klubovou filozofii trenér Vodrážka.

V klubu funguje velmi úzká spolupráce mezi A a B mužstvem. „Tento rok chceme postoupit s béčkem, aby kluci, kteří končí v dorostu, hráli krajský přebor. To je jasná priorita,“ vyhlásil trenér.

Petřín Plzeň B vede tabulku I. A třídy o sedm bodů před Tachovem, přičemž do krajského přeboru postoupí první dva.

Na začátku jarní části soutěže se petřínský klub dostal do nepříjemné situace, protože má spoustu zraněných fotbalistů. „Z 35 hráčů jich máme 21 nebo 22 na obě mužstva. Chtěli jsme pustit tři nebo čtyři na hostování, ale teď jsme v situaci, že nevíme koho postavit, obzvlášť když A i B tým hrají své zápasy současně,“ mrzí trenéra.

Ze hry jsou například Vinkler, Šimáně a Jan Vodrážka. „Všechna zranění jsou dlouhodobější. U Zdeňka Šimáněho, který je naším nejproduktivnějším hráčem, budeme rádi, když bude k dispozici v létě. Honza Vodrážka nastřílel šest nebo sedm gólů a s brankami Šimáněho je to pětina našich gólů. Ale teď musí kluci, kteří tolik nehráli, je nahradit a ukázat, že na to mají,“ konstatoval Vodrážka.

V zimě kádr opustil brankář Hrabačka, za něj přišel z Mýta odchovanec Viktorie Plzeň David Edelman. „Myslím si, že Vojta Suchý je na minimálně stejné úrovni jako Hrabačka. Povedl se mu závěr podzimu, takže na postu gólmana bychom neměli mít slabinu,“ myslí si petřínský trenér.

Z Horní Břízy se vrátil střelec Leonid Gavrylovskyy.

Zimní přípravu začali petřínští fotbalisté 1. prosince. „Čtyři týdny jsme pracovali jen na síle. Dělali jsme věci, na které v průběhu sezony není moc čas. Volno bylo jen o Vánocích. V lednu jsme v přípravě pokračovali, ale jak už jsem řekl – postihla nás řada zranění. Covid nás tolik nerozsekal, protože se nestalo, že by mně najednou chyběla půlka mužstva, ale kluci ho měli po skupinkách dvou tří,“ ohlédl se za přípravou.

Teď už se trenér těší na mistrovské zápasy. „Těším se na ten adrenalin a že s béčkem co nejdříve postoupíme. Ale hlavně se těším na fotbal jako takový, protože zimní přestávka byla dlouhá. Skončili jsme na konci října a začínáme v polovině března. Nehráli jsme čtyři a půl měsíce, což nechápu a přijde mi to divné,“ uzavřel Radek Vodrážka.

