/MOL CUP/ Skolili divizní Cheb, pak vyřadili třetiligový Robstav. V obou případech zvítězili 2:1 gólem v závěrečných minutách zápasu. A už v úterý čeká fotbalisty plzeňského Petřína další pohárový souboj. Ve druhém kole MOL Cupu vyzvou svěřenci trenéra Radka Vodrážky doma Mariánské Lázně, tedy tým, se kterým se zanedlouho (přesněji 9. září na hřišti soupeře u Ferdinandova pramene) utkají také v divizní soutěži.

Fotbalisté plzeňského Petřína (na snímku obránce Patrik Klich) o víkendu porazili v divizi Aritmu, teď jdou v MOL Cupu na Mariánské Lázně. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Samozřejmě jsme si do druhého kola přáli co nejsilnějšího soupeře, ale s ohledem na šance na postup jsme s losem spokojení. Myslím si, že to stejně vnímají i Mariánské Lázně, které jsou na tom podobně jako my, a se kterými si to rozdáme o postup. Připravíme se na to a budeme bojovat. Jsme také moc rádi, že hrajeme doma, a že nemusíme nikam ven," řekl plzeňský kouč po losu.

Jeho tým půjde do úterní bitvy dobře naladěný. O víkendu totiž ve čtvrtém kole divize vyhrál v Praze na Aritmě 3:1. „Věřím, že nám tohle vítězství pomůže, hlavně co se týče sebevědomí,“ přeje si trenér. „A Mariánky? Bude to extrémně těžký zápas, soupeř hraje výborně, je na koni, ale my chceme hrozně moc postoupit, protože dostat se mezi nejlepších dvaatřicet týmů poháru, se nám nemusí podařit dalších dvacet let,“ uvědomuje si Radek Vodrážka. „Uděláme maximum pro to, abychom zápas zvládli a postoupili," dodal ještě.

Utkání mezi Petřínem a Viktorií Mariánské Lázně začíná na Slovanech v úterý v 17 hodin. Jako hlavní rozhodčí ho odřídí zkušený Zdeněk Mudra, na čarách mu budou asistovat Miroslav Duda a Zuzana Špindlerová. Jak duel dopadne?

