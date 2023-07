V přípravě prohrály Černice s Losinou 1:2. Následně porazili Chlumčany 5:0 a remizovali s Malesicemi. Poslední prověrkou před startem sezony bude souboj s Kaznějovem, s nímž se utkají v sobotu.

„Trénujeme dvakrát týdně. Přišlo hodně hráčů na zkoušku, na prvním tréninku jsem měl 28 hráčů. Z výsledků v přípravě nedělám rozhodně vědu. Je to hodně o zkoušení a celkově nás ještě čeká hodně práce. Máme kostru čtyř starších hráčů, okolo nich pak budou mladí kluci. Z počátku tak rozhodně nebude nějaký velký tlak na výsledky," prozrazuje Petr Smíšek.

Černický tým se přes léto poměrně proměnil. Na okraji Plzně už nebudou působit například zkušení Jan Petr s Janem Peterkou, kteří odešli na volný přestup do Lhoty. Zároveň ale může nový trenér počítat i s posilami. Ze Vstiše dorazil Antonín Ježek, ze Seče pak Serhii Basha a dvacetiletého Oleksandra Uchala si Černice vyhlídly v Německu. Nejzvučnější posilou je ale brankář David Strejc, který v poslední sezoně působil v Horní Bříze a na Petříně.

„Protože to do poslední chvíle vypadalo, že Černice sestoupí, někteří hráči využili volné přestupní okno. Kádr jsme doplnili. Zároveň se vydařil i nábor, na němž se sešlo v červnu čtrnáct hráčů, z nichž jsme si dva vybrali do týmu. Takže to splnilo svůj účel," vysvětluje Smíšek.

Bývalý ligový fotbalista trénoval naposledy před několika lety Bukovec. Nyní se tak snaží znovu rychle dostat do fotbalového kolotoče, aby byl připraven do nového ročníku.

„Trochu jsem z toho v poslední době vypadl, protože jsem tři a půl roku netrénoval. Postupně tak získávám informace. Rozhodně mi ale přišlo, že za tu dobu, co jsem tolik nesledoval krajský přebor, jeho úroveň hodně spadla," přiznává bývalý útočník plzeňské Viktorie nebo Jablonce.

